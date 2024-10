Wie steht’s, Brudi: Großes Update für die Apple-Watch-Schiri-App

Die Apple-Watch-App „Wie steht’s, Brudi“ (App-Store-Link) haben wir euch im letzten Jahr schon einmal ausführlich vorgestellt. Die App von Entwickler Thilo Specht richtet sich an alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die in der Jugendliga oder in unteren Klassen Fußballspiele pfeifen und soll die Spielnotizkarte ersetzen. Nun hat „Wie steht’s, Brudi“ ein großes Update bekommen.

Thilo Specht hat aber nicht nur an seiner Watch-App fleißig geschraubt. Auch die zugehörige iPhone-App wurde entsprechend überarbeitet.

Die neuen Funktion auf einen Blick

Version 3 von „Wie steht’s, Brudi“, kommt mit folgenden neuen Funktionen:

Fitness-Tracking : Mit der Watch-App könnt ihr nun auch die Fitnessdaten während eines Spiel aufzeichnen. Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Leistung und Kalorienverbrauch werden für jede Spielminute erfasst und in der iPhone-App ansprechend visualisiert. Für alle Leistungsdaten erfolgt eine Trendanalyse, in der die Daten mit dem Durchschnitt der letzten zehn aufgezeichneten Spiele verglichen werden.

: Mit der Watch-App könnt ihr nun auch die Fitnessdaten während eines Spiel aufzeichnen. Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Leistung und Kalorienverbrauch werden für jede Spielminute erfasst und in der iPhone-App ansprechend visualisiert. Für alle Leistungsdaten erfolgt eine Trendanalyse, in der die Daten mit dem Durchschnitt der letzten zehn aufgezeichneten Spiele verglichen werden. Bewegungsanalysen : Auch das Aufzeichnen der Laufwege ist nun möglich. Bei Toren und disziplinarischen Maßnahmen wird zudem der Standort bei der Eingabe festgehalten. Sprints werden gesondert mit Informationen zu Länge, Dauer und Geschwindigkeit gespeichert. Die Daten werden mittels Apple Maps auf einer interaktiven Karte visualisiert. Werden die Marker für Torschützen angetippt, erscheint ein gelber Kreis mit einem Radius von 20 Metern um den Schützen. So lässt sich erkennen, wie nah Schiris während des Torschusses dem Tor waren. Mit dieser Funktion können Schiedsrichter ihr eigenes Stellungsspiel besser analysieren und gegebenenfalls anpassen.

: Auch das Aufzeichnen der Laufwege ist nun möglich. Bei Toren und disziplinarischen Maßnahmen wird zudem der Standort bei der Eingabe festgehalten. Sprints werden gesondert mit Informationen zu Länge, Dauer und Geschwindigkeit gespeichert. Die Daten werden mittels Apple Maps auf einer interaktiven Karte visualisiert. Werden die Marker für Torschützen angetippt, erscheint ein gelber Kreis mit einem Radius von 20 Metern um den Schützen. So lässt sich erkennen, wie nah Schiris während des Torschusses dem Tor waren. Mit dieser Funktion können Schiedsrichter ihr eigenes Stellungsspiel besser analysieren und gegebenenfalls anpassen. Wetterdaten : Für jedes Spiel werden die Wetterbedingungen festgehalten.

: Für jedes Spiel werden die Wetterbedingungen festgehalten. Dashboard : In diesem Abschnitt werden zahlreiche Informationen zu allen möglichen Aspekten von Fußballspielen gesammelt, etwa das Spiel mit der höchsten erreichten Geschwindigkeit oder der niedrigsten gemessenen Temperatur. Natürlich sind auch alle Informationen zu vergebenen Karten, Toren und der Nachspielzeit vorhanden.

: In diesem Abschnitt werden zahlreiche Informationen zu allen möglichen Aspekten von Fußballspielen gesammelt, etwa das Spiel mit der höchsten erreichten Geschwindigkeit oder der niedrigsten gemessenen Temperatur. Natürlich sind auch alle Informationen zu vergebenen Karten, Toren und der Nachspielzeit vorhanden. Spielbericht : Der von der Watch-App bekannte Spielbericht in Form eines Feeds wurde für die iPhone-App übernommen und ermöglicht das übersichtliche Scrollen durch alle Spielereignisse.

: Der von der Watch-App bekannte Spielbericht in Form eines Feeds wurde für die iPhone-App übernommen und ermöglicht das übersichtliche Scrollen durch alle Spielereignisse. Spielbewertung : Neu ist auf der Watch-App auch die Möglichkeit, das eigene Spielerlebnis als Schiri anhand dreier Emojis zu bewerten. Diese Bewertung wir ebenfalls auf dem Dashboard dargestellt, sodass ihr ablesen könnt, wie viele Spiele ihr als positiv, negativ oder neutral erlebt habt.

: Neu ist auf der Watch-App auch die Möglichkeit, das eigene Spielerlebnis als Schiri anhand dreier Emojis zu bewerten. Diese Bewertung wir ebenfalls auf dem Dashboard dargestellt, sodass ihr ablesen könnt, wie viele Spiele ihr als positiv, negativ oder neutral erlebt habt. Einstellungen via iPhone : Spiele lassen sich nun auf dem iPhone anlegen und auf die Apple Watch übertragen.

: Spiele lassen sich nun auf dem iPhone anlegen und auf die Apple Watch übertragen. Neue App Icons: Unterstützung für Dunkelmodus und gefärbte Icons.

Update jetzt herunterladen

Wie steht’s, Brudi könnt ihr in der aktuellen Version kostenlos im App Store herunterladen. Für die Nutzung benötigt ihr aber ein Premium-Abo, das 14,99 Euro pro Jahr oder 1,99 Euro pro Monat kostet.