Google Gemini: Update bringt neue KI-Funktionen und kostenlose Features

Googles KI-Assistent, Gemini (App-Store-Link), hat diese Woche ein Update erhalten, in dem das neue 2.0-Flash-Thinking-Experimental-Modell eingeführt wird, das schneller und effizienter sein soll als sein Vorgänger und außerdem den Upload von Dateien unterstützt. Zudem werden mit dem Update weitere Funktionen eingeführt, die auch für Nutzer, die Gemini in der Free-Version verwenden, für eine begrenzte Anzahl an Prompts pro Monat zur Verfügung stehen.

Das neue Modell ist, Google zufolge, in der Lage, Prompts in diverse Einzelteile zu zerlegen, was die Argumentationsfähigkeit stärken und für bessere Antworten sorgen soll. Gemini-Advanced-Nutzer profitieren außerdem von einem erweiterten Kontextfenster mit einer Million Token.

Auch Geminis KI-Rechercheassistent, Deep Research, soll dank des Updates noch intelligenter geworden sein. Nutzer der Free-Version können sich zudem ab sofort über die Möglichkeit freuen, den Assistenten für eine begrenzte Anzahl an Prompts pro Monat ebenfalls ausprobieren zu können.

Wer Gemini personalisieren möchte, kann dem KI-Assistent außerdem künftig Zugriff auf andere Google-Apps und den eigenen Suchverlauf gewähren und sich auf diese Weise die neu eingeführten, noch in der Testphase befindlichen Personalisierungsfunktionen zunutze machen, die Geminis Antworten speziell auf euch und eure Interessen zuschneiden sollen. Diese sind in Deutschland allerdings zunächst noch nicht verfügbar.

Integration weiterer Google-Apps

Im Rahmen des Updates wurden außerdem unter anderem die Apps Google Kalender, Notizen und Google Tasks mit Gemini verknüpft, sodass ihr sie in euer Prompting einbeziehen könnt.

Auch die bisher nur den Advanced-Nutzern zur Verfügung stehenden „Gems“ können künftig auch von Free-Nutzern verwendet werden. Mithilfe der Gems lässt sich Gemini ebenfalls an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Der Rollout des Gemini-Updates ist gestartet und kann in Kürze von allen Nutzenden hierzulande geladen werden.