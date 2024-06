Instagram testet nicht überspringbare Werbung in seiner App

Aus meiner Sicht fällt die Werbung, die bisher auf Instagram geschaltet wird, relativ human aus. Hier und da mal ein gesponserter Beitrag, ein eingeschobener Reel oder etwas anderes, das ziemlich unauffällig in die bestehenden Inhalte eingebettet ist. Jedenfalls nichts, das man nicht genau so schnell wieder verschwinden lassen könnte. Aber genau das ändert sich in Zukunft vielleicht…

Wie mittlerweile zahlreichen Nutzenden von Instagram aufgefallen ist, unter anderem gibt es Wortmeldungen auf Reddit, scheint der Anbieter eine neue Form der Werbung zu testen: Anzeigen, die sich nicht überspringen lassen. Diese tauchen im ganz normalen Feed auf und werden für eine vorgegebene Zeit eingeblendet.

„Du siehst eine Werbeunterbrechung“, wird dazu von Instagram direkt in der App angemerkt. „Werbeunterbrechungen sind eine neue Art, Werbung auf Instagram zu sehen. Manchmal musst du dir eine Anzeige ansehen, bevor du weitersurfst.“

Gegenüber TechCrunch hat sich eine verantwortliche Person von Instagram bereits zur neuen Werbung geäußert – inhaltlich kommt dabei aber nicht viel herum: „Wir testen ständig Formate, die einen Mehrwert für Werbetreibende bieten können. Während wir testen und lernen, werden wir Updates bereitstellen, sollte dieser Test zu formalen Produktänderungen führen.“

Würdet ihr denn auf eine solche Anzeige tippen? Oder wärt ihr in diesem Moment einfach nur maximal genervt? Schreit doch gerne mal in die Kommentare, welche Werbeformate für euch am ehesten in Frage kommen.