iPad mini 6: Lautstärke-Knöpfe orientieren sich an der Ausrichtung

Ich muss ja zugegeben, dass ich mich ein kleines bisschen verliebt habe. Das iPad mini ist so handlich und klein, trotzdem bietet es viel mehr Bildschirm als mein iPhone 13 Pro und kann alle iPad-Apps in angemessener Größe darstellen. Wie sehr Apple beim Re-Design auf kleine Details geachtet habe, das möchte ich euch heute zeigen.

Konkret geht es um die Lautstärke-Knöpfe, die beim iPad für gewöhnlich an der Seite des Geräts zu finden sind. Beim iPad mini der sechsten Generation sind sie nach oben gewandert – denn ansonsten wäre an der rechten Seite des iPads nicht genug Platz für den Apple Pencil. Die linke Seite ist ebenfalls keine Option gewesen, denn dort wird das iPad mini bei der Verwendung einer Aufklapp-Hülle von selbiger umschlossen.

Nun gibt es rund um die Lautstärke-Knöpfe ein spannendes Detail: Die beiden Buttons sind nicht fest zugeordnet, sondern werden passend zur Ausrichtung des iPads mit der entsprechenden Funktion belegt. So spielt es keine Rolle, ob man das iPad mit den Knöpfen nach links oder rechts hält: Der Lauter-Knopf ist immer oben.

Und auch im Portrait-Format orientieren sich die beiden Knöpfe automatisch, selbst wenn man das iPad mini mit dem USB-C-Anschluss nach oben hält. im Hochformat-Modus ist der Lauter-Button immer rechts.

Sicherlich nur ein kleines Detail, das man in der Praxis vielleicht gar nicht so direkt wahrnimmt. Aber das sind am Ende die Kleinigkeiten, die ein Gerät wie das iPad mini zu dem machen, was es ist.