Kuo: Neuer HomePod könnte Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheinen

Im März 2021 hat Apple die Produktion des großen HomePods eingestellt. Der Markt ist zu umkämpft und während man smarte Lautsprecher schon ab 20 Euro kaufen kann, ließ sich der große HomePod mit seinen 329 Euro nur schwer vermarkten. Der günstigere HomePod mini kommt mit seinen 99 Euro definitiv besser an.

Doch Apple sondiert den Markt und überlegt weiterhin, wie man hier Fuß fassen kann. Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo soll Apple Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 eine neue Version des HomePods auf den Markt bringen, wobei sich das grundlegende Design nicht ändern soll. „Intelligente Lautsprecher sind zweifellos eines der wichtigsten Elemente des Heim-Ökosystems, aber ich denke, Apple ist noch dabei herauszufinden, wie man in diesem Markt erfolgreich sein kann.“, schreibt Kuo weiter.

Weitere Details gibt es derzeit nicht. Mark Gurman von Bloomberg hat schon in der Vergangenheit behauptet, dass Apple weiterhin an smarten Lautsprechern arbeitet, sogar an Hardware mit Display und Kamera, um mit dem Google Nest oder Echo Show mithalten zu können. Solch ein Produkt soll aber Zukunftsmusik sein und nicht zeitnah auf den Markt kommen.

Bleibt abzuarten, welche Neuerungen ein großer HomePod mitbringen wird. Wir haben weiterhin einen großen HomePod im Büro im Einsatz und sind vor allem mit der Klangqualität sehr zufrieden. Die Frage an euch: Ab wann würde euch ein großer HomePod ansprechen? Wie viel Geld würdet ihr für solch einen Lautsprecher ausgeben?