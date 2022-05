Neues Feature bei WhatsApp: Gruppen unbemerkt verlassen

Wohl alle, die den Messenger WhatsApp (App Store-Link) nutzen, sind schon einmal auf anstrengende Gruppenchats gestoßen, sei es in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis, im Sportverein, bei der Eventplanung oder in anderen Bereichen. Nicht enden wollende Diskussionen, die einen selbst nicht betreffen, extrem kommunikationsfreundliche Personen oder auch ständiger Smalltalk, der am Thema vorbeigeht, sorgen schnell für Frust.

Wer aber eine nervige Gruppe verlassen will, konnte dies bisher nicht unbemerkt tun. „XY hat die Gruppe verlassen“ war immer dann im Gruppenchat bei WhatsApp zu lesen, wenn sich Teilnehmer oder Teilnehmerinnen irgendwann verabschiedet haben. Ein heimlicher und leiser Abgang aus nervigen Gruppen war nicht möglich, ohne dass die Gruppe davon erfuhr.

Nur Admins einer Gruppe werden benachrichtigt

WhatsApp arbeitet nun aber offenbar an einer Möglichkeit, genau dies zu ermöglichen. Mit einem der kommenden Updates soll es zahlreiche Änderungen im Messenger geben, darunter die hier angesprochene Option, Gruppen ohne eine Benachrichtigung im Chat verlassen zu können. Laut des immer gut informierten Blogs WABetaInfo werden dann nur noch Admins einer Gruppe einen Hinweis bekommen, dass sich jemand aus der Gruppe verabschiedet hat.

Erst kürzlich hatte WhatsApp die Möglichkeit, Gruppenchats mit bis zu 512 Personen zu erstellen, in den eigenen Messenger integriert. Bisher ist es sehr umständlich, die Schreibwut in Gruppenchats zu unterbinden und nur mittels dauerhafter Stummschaltung aller Benachrichtigungen sowie dem Exodus der Gruppe in die archivierten Chats möglich. Letzteres benötigte zudem noch die Option „Chat im Archiv lassen“ in den Einstellungen, damit die Gruppe bei neuen Nachrichten nicht sofort wieder ganz oben in der Chatliste landet. Nur so bleibt eine störende Gruppe dauerhaft unsichtbar und stumm. Mit dem neuen Feature dürften diese Maßnahmen bald der Vergangenheit angehören.

Screenshot: WABetaInfo.