Laut: Magadd Card Wallet ist Kartenetui und Smartphone-Stand zugleich

Der deutsche MagSafe-Zubehör-Hersteller Laut hat ein neues, MagSafe-fähiges Kartenetui vorgestellt, das auch als Smartphone-Stand genutzt werden kann. Das Etui bietet Platz für bis zu drei Karten und kann, in der Stand-Funktion, sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position verwendet werden. Das Magadd Card Wallet ist ab sofort für 34,99 Euro im Shop des Herstellers verfügbar.

Wer Apple Pay auf dem iPhone nutzt und vorrangig mit dieser Funktion zahlt, hat womöglich unterwegs wenig Bedarf an einem großen Portemonnaie. Hier bieten sich dann Kartenetuis an, die sich mittels Magnet an das iPhone heften lassen. Auch Menschen, die die wichtigsten Karten schnell griffbereit haben möchten, entscheiden sich für solche Kartenetuis.

Der deutsche Anbieter Laut hat nun ein neue Variante solcher Kartenetuis im Portfolio, das sich obendrein als Smartphone-Stand umfunktionieren lässt. Das mit einem laut Herstellerangaben „extra starken Magneten“ ausgestattete Etui lässt sich auf allen MagSafe-fähigen Geräten befestigen und bietet Platz für bis zu drei Karten.

Dank der integrierten Stand-Funktion des Etuis kann das Smartphone zusätzlich aufgestellt werden, um zum Beispiel Videos zu streamen, FaceTime-Calls zu führen oder Spiele zu spielen. Dabei lässt sich das iPhone sowohl vertikal als auch horizontal ausrichten.

Ab sofort erhältlich

Das Magadd Card Wallet ist ab sofort im Laut-Shop für 34,99 Euro erhältlich.