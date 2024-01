LOL – Last One Laughing Staffel 5: Ab Ostern mit diesen Stars

Ostern wird wieder gelacht – oder eben auch nicht: Die fünfte Staffel der Erfolgsserie LOL – Last One Laughing mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig wird bei Amazon Prime Video gegen Ostern ausgestrahlt. Die Serie bricht immer wieder Streaming-Rekorde und in Staffel 5 sind nicht nur Comedy-Größen mit dabei.

Amazon konnte für LOL ein Comedy-Urgestein gewinnen: Otto Walkes. Seit mehr als 60 Jahren bringt er die Menschen zum Lachen und muss sich jetzt selbst darin bändigen. Welche Witze und Machenschaften Walkes auspackt um seine Konkurrenz zum Lachen zu bringen, bleibt abzuwarten.

Alle Teilnehmer von LOL Staffel 5

Diesmal sind aber nicht nur bekannte Stars aus der Comedy-Szene mit dabei, sondern auch Größen aus der Film- und Musikbranche. Der „Fuck ju Göhte“ Macher Elyas M’Barek ist mit dabei, ebenso die Sängerin und Moderatorin Ina Müller. Außerdem können wir uns auf Hazel Brugger, Mirja Boes, Ralf Schmitz, Ina Müller, Michael Kessler, Torsten Sträter, Olaf Schubert und Meltem Kaptan freuen.

Die 10 Stars werden zusammen in einen Raum gesperrt und werden von über 40 Kameras überwacht. Was erst einmal nach Big Brother klingt, ist aber jede Menge Spaß. Wir am Fernseher können uns auch mal fremdschämen und lauthals lachen. Bei LOL ist das strengstens verboten und wer zwei Mal beim Grinsen, Lächeln oder Lachen erwischt wird, muss die Show verlassen. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich dann über 50.000 Euro für den guten Zweck freuen.

LOL Staffel 5 ab Ende März

Ostern fällt dieses Jahr auf die letzen Tage im März. Wann genau die neue Staffel LOL zum Streaming bereitsteht, hat Amazon Prime Video noch nicht verraten. Die Frage an euch: Schaltet ihr ein?

Foto: Frank Zauritz – Prime Video.