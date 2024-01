Google Pixel 8 neu in Mint, Pixel 9 sieht aus wie ein iPhone

Auch wenn wir hier im Blog zumeist über Apples Smartphones berichten, kann es nie schaden, auch die Geräte anderer Hersteller im Blick zu behalten. Mit Samsung und Google gibt es mittlerweile zwei etablierte Unternehmen, die Apple Konkurrenz machen. Google hat nun einiges an Neuigkeiten zu verkünden, was die eigene Smartphone-Reihe Google Pixel angeht.

Google hat bestätigt, dass es sowohl das Pixel 8 als auch das 8 Pro in einer neuen mintgrünen Farbe auf den Markt bringen wird. Sollte man ein Fan des kleineren regulären Pixel 8 sein, ist dies die erste Chance auf eine Farbe jenseits der standardisierten Schwarz-, Hazel- und Roségold-Optionen, die seit der Auslieferung des Smartphones im letzten Oktober verfügbar sind. Für beide Smartphone-Varianten, Pixel 8 und Pixel 8 Pro, ist Mint nur mit dem Basis-Speicher von 128 GB erhältlich. Wer mehr benötigt, muss weiter auf die Originalfarben zurückgreifen.

Das Team von The Verge konnte ein mintgrünes Exemplar bereits in den Händen halten und beschreibt es wie folgt:

„Wenn man es in natura sieht, ist ‚gewagt‘ nicht gerade das Wort, das einem in den Sinn kommt. In den meisten Innenräumen kann Mint fast weiß aussehen. Bei natürlichem Licht kommt die Farbe ein wenig mehr zur Geltung. Es ist geschmackvoll, aber wenn man auf ein gesättigtes, meerschaumgrün-ähnliches Finish gehofft hat, dann ist es das nicht. Zumindest bietet es den Käufern mehr Auswahl, da beide Pixel 8-Modelle jetzt in vier verschiedenen Farben erhältlich sind. Ich bin gespannt, ob das glänzende Glas auf dem kleineren Standard 8 das Mint ein bisschen mehr zur Geltung bringt als auf dem matten 8 Pro.“