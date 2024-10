Mein SodaStream Wassersprudler ist kaputt: Wie gut ist der Kundensupport?

Hierzulande können die meisten nicht auf gesprudeltes Wasser verzichten. Auch ich trinke gerne Wasser mit etwas Kohlensäure, auch Apfelsaft mit gesprudeltem Wasser schmeckt mir besser als gestreckter Apfelsaft mit Leitungswasser. Nachdem wir ins Dachgeschoss gezogen sind, haben wir uns 2021 einen SodaStream Wassersprudler angeschafft, um genau zu sein die Duo-Variante, die sowohl Glas- als auch Plastikflaschen hat.

Knapp drei Jahre lang haben wir gesprudelt, nachdem im Spätsommer der Wassersprudler die Kohlensäure nicht mehr in die Flasche gedrückt hat, sondern einfach hinten aus dem Gerät raus. Die Garantiezeit war natürlich vorbei, dennoch habe ich mich per Kontaktformular an den Kundensupport gewendet und mein Problem geschildert und höflich um einen Austausch oder Kulanz gebeten.

Meine Anfrage wurde binnen weniger Tage bearbeitet und beantwortet. Nachdem ich noch ein paar Daten nachgereicht habe, musste ich den SodaStream Wassersprudler mit einem von SodaStream bereitgestellten Versandetikett zur Reparatur einschicken. Nach gut einer Woche kam der Wassersprudler zurück und funktioniert wieder tadellos. Die Reparatur hat mich nichts gekostet.

Aus eigener Erfahrung kann ich den Kundensupport bei SodaStream als sehr gut einstufen. Die Kontaktaufnahme ist einfach, die Antwortzeit schnell und die Abwicklung sehr kundenfreundlich. Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, dass SodaStream das große Geld nicht mit den Geräten macht, sondern mit den CO2-Zylindern. Daher kann es nur im Interesse SodaStreams sein, dass die Geräte funktionieren und die Kunden und Kundinnen weiterhin „zum Original“ greifen.

SodaStream Wassersprudler Duo ist für uns die perfekte Wahl

Ich habe eingangs ja schon erwähnt, dass wir uns damals für die Duo-Variante entschieden haben. Bedeutet: Der Wassersprudler kann sowohl Glas- als auch Plastikflaschen mit Kohlensäure versorgen. Zuhause sprudeln wir unser Wasser immer in Glasflaschen, die mit 1 Liter auch deutlich größer sind als die alten Glasflaschen bei SodaStream. Für unterwegs kann man dann einfach die 1 Liter großen Plastikflaschen nutzen, die wie die Glasflaschen spülmaschinengeeignet sind.

Nur noch heute im Angebot bei Amazon

In den Prime Deal Days könnt ihr euch den SodaStream Wassersprudler Duo für nur 109,99 Euro statt 149,99 Euro sichern und bekommt dafür natürlich das Gerät, zwei XL Glasflaschen, zwei XL Plastikflaschen sowie einen CO2-Zylinder.

Seid ihr Team „Still“ oder „Spritzig“? Oder doch eher „Medium“?

SodaStream Wassersprudler Duo mit CO2-Zylinder, 2X 1L Glasflasche und 2X 1L... SODASTREAM DUO: Der Wassersprudler DUO von SodaStream karbonisiert sowohl 1 L Glasflaschen als auch 1 L Kunststoffflaschen (mit Hilfe von Adaptern...

ELEGANT & KOMPAKT: Mit einer Höhe von 44cm passt die DUO unter jeden Küchenschrank