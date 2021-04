Netgear Orbi: Mesh-System mit WiFi 6 heute im Angebot erhältlich

Euch reicht die Geschwindigkeit innerhalb eures heimischen WLAN nicht mehr aus? Dann ist vielleicht WiFi 6 die Lösung für euch. Mit der neuen Technik, die seit dem iPhone 11 auch in unserem liebsten Smartphone verbaut wird und mittlerweile in immer mehr Apple-Geräten zu finden ist, sind deutlich höhere Datenraten möglich.

Netgear wirbt bei seinen Orbi-Geräten, die mit WiFi 6 ausgestattet sind, beispielsweise mit bis zu 1,8 Gigabit pro Sekunde. Das ist schon eine Hausnummer. Falls ihr euer WLAN aufmotzen möchtet, aber nicht unbedingt zum irrsinnig teuren Top-Modell greifen wollt, dann hat Amazon heute ein passendes Angebot auf Lager.

Netgear Orbi AX1800 gibt es in zwei verschiedenen Bundles zum Sonderpreis. Den Router zum Anschluss an euer Modem gibt es zusammen mit einem Satelliten für 171,99 Euro (Preisvergleich: 230 Euro) und mit zwei Satelliten für 249,90 Euro (Preisvergleich: 330 Euro).

Router und Satellit sollen jeweils 100 Quadratmeter mit WLAN abdecken können. Zudem werden an jedem Router drei und an den Satelliten zwei Gigabit LAN-Anschlüsse geboten, das ist längst nicht bei jedem Mesh-System gegeben. Technisch können sich die Orbi-Modelle absolut sehen lassen, die Einrichtung über die App fand ich persönlich zuletzt aber nicht so rund wie bei meinem aktuellen Favoriten Eero. Dort sind die WiFi 6 Modelle aber noch nicht in Deutschland angekommen.

2.171 Bewertungen NETGEAR Orbi RBK352 WiFi 6 Mesh WLAN System... WIFI 6 STREAMING MIT GIGANTISCHER GESCHWINDIGKEIT: Streamen Sie gleichzeitig und ruckelfrei Filme, Spiele und Videoanrufe oder laden Sie Dateien mit 1.8 GBit/s WLAN-Geschwindigkeit herunter;...

WLAN MESH SET ELIMINIERT WIFI-FUNKLÖCHER: Komplette WLAN-Mesh-Abdeckung für Ihr gesamtes Zuhause bis zu 200 m², mit smarter Mesh-Technologie immer bestens mit einem Netzwerknamen verbunden...