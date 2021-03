Eero Router können jetzt mit Amazon-Account genutzt werden

Das WLAN-Mesh-System von Eero ist zuverlässig und einfach einzurichten. Die Marke Eero gehört zu Amazon und wird jetzt noch besser miteinander verknüpft. Während man bisher in der Eero-App (App Store-Link) ein Eero-Konto mit Handynummer anlegen musste, kann man fortan auch einfach seinen schon vorhandenen Amazon-Login nutzen. Bestandskunden, die schon ein Eero-Konto haben, können in der App auf den Amazon-Login wechseln.

Wir haben die Eero Router schon genauer begutachtet und in Fabians vier Wänden sind weiterhin die Eero Pro Router im Einsatz. Die Handhabung ist dabei wirklich sehr einfach und in der App lassen sich alle wichtigen Einstellungen vornehmen. Wer sein WLAN bis ins kleinste Detail einrichten und überwachen will, sollte zu anderen Lösungen greifen. Eero setzt auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und HomeKit.

Klickt euch gerne in unsere ausführlichen Testberichte zum Thema: