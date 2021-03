Briefmarke per App kaufen ist ein Segen: Als Code zum Beschriften

Das mit den Briefmarken war bei uns in den letzten Jahren immer so eine Sache. Wir haben uns eine Ladung per Vorrat gekauft und dann doch nicht so viel per Post verschicken müssen, wie es eigentlich geplant war. Das Problem: Die Post hat immer mal wieder das Porto erhöht, die alten Briefmarken haben nicht mehr ausgereicht.

Seit ein paar Tagen sind unsere Vorräte wieder erschöpft und dieses Mal kaufen wir definitiv keine neuen Postkarten. Stattdessen nutzen wir einen Service, den die Post vor einigen Monaten eingeführt hat und auch in der hauseigenen App anbieten: Die Briefmarke als Code zum Beschriften.

Das ist so eine einfache Sache und genau deswegen begeistert sie mich auch so sehr: Post-App (App Store-Link) öffnen, Versenden auswählen, auf den Brief klicken, die gewünschte Größe wählen und schon kann man das Porto per PayPal bezahlen. Statt die Briefmarke auf den Umschlag zu kleben, schreibt man einfach #PORTO und einen achtstelligen Code auf die obere rechte Ecke.

Kein Ärger mehr mit dem Briefmarken-Automaten, der das Wechselgeld nur in Form von Briefmarken ausgibt, kein Anstellen mehr am Schalter und auch keine „alten“ Briefmarken mit dem falschen Wert mehr. Diese kleine Neuerung bei der Post ist eine wirklich feine Sache.

Man könnte fast meinen, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind. Zumindest solange, bis man sich überlegt, was wir auch im Jahr 2021 noch per Post und nicht digital versenden müssen…