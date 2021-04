Belkin Boost Charge Pro: Echter MagSafe-Ständer heute 25 Euro günstiger

In den vergangenen Wochen haben wir euch verschiedene magnetische Ladegeräte und auch Ständer vorgestellt, die aber meist eines gemeinsam hatten: Sie verfügen nicht über echtes MagSafe, sondern sind nur Qi-Ladegeräte mit Magneten. Das sorgt dafür, dass die maximale Ladegeschwindigkeit nur bei 7,5 Watt liegt.

Wer die volle Leistung wünscht und mit 15 Watt doppelt so schnell aufladen möchte, der muss zu lizensierten MagSafe-Produkten greifen. Die gibt es aktuell entweder nur von Apple oder Belkin. Immerhin: Heute könnt ihr das sonst 150 Euro teure Belkin Boost Charge Pro zum reduzierten Preis von „nur“ noch 125,48 Euro kaufen. Aber Achtung: Bei Galaxus.de sind anscheinend nur noch wenige Stück auf Lager.

Das neue Ladegerät von Belkin lädt nicht nur das iPhone 12 auf, sondern auch die Apple Watch und die AirPods. Die Watch wird auf dem aus Edelstahl gefertigten Arm abgelegt und wird vom magnetischen Ladepuck gehalten und ausgerichtet.

Die iPhone 12-Modelle werden per MagSafe magnetisch gehalten und so automatisch perfekt ausgerichtet. Der Magnet hält auch das iPhone 12 Pro Max. Wenn ihr euer iPhone wieder abnehmen wollt, dreht es leicht zur Seite und schon habt ihr euer aufgeladenes Gerät wieder in der Hand. Die solide Basis, die mit einer Antirutsch-Beschichtung ausgestattet ist, bewegt sich dabei nicht. Mehr Infos haben wir in unserem Testbericht für euch zusammengetragen.