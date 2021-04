MagSafe-ähnliches Ladegerät von Choetech kostet heute nur noch 20,99 Euro

In der vergangenen Woche haben wir euch bereits einen magnetischen Ladeständer von Choetech vorgestellt, der dank einer Gutschein-Aktion besonders günstig erhältlich war. Heute machen wir mit einem Ladegerät weiter, das dem MagSafe-Ladegerät von Apple zum Verwechseln ähnlich sieht. Und auch hier kann wieder ordentlich gespart werden.

Ausgehend vom ursprünglichen Verkaufspreis in Höhe von 29,99 Euro könnt ihr im Warenkorb den Gutscheincode HGSFN367 eingeben. So landet ihr am Ende bei einem Gesamtpreis von 20,99 Euro und profitiert zudem noch vom kostenlosen Versand. Zum Vergleich: Das Original von Apple kostet mal eben 45 Euro.

Aber was sind die Unterschiede? Zunächst einmal sammelt Choetech noch weitere Pluspunkte: Im Lieferumfang ist im Gegensatz zur Lösung von Apple ein USB-C-Netzteil erhalten. Dieses bietet dank 20 Watt auch ordentlich Leistung. Hier kommen wir aber zu einem kleinen Aber.

Choetech Magnetic Wireless Charger ist wenig überraschend nicht ganz so leistungsstark

Genau wie bei günstigen Lösungen anderer Hersteller bekommt ihr auch bei Choetech kein echtes MagSafe, sondern einfach „nur“ ein magnetisches Qi-Ladegerät. Das heißt in der Praxis: Das iPhone 12 wird nur mit 7,5 Watt Leistung aufgeladen. Eine volle Aufladung dauert laut Hersteller-Angaben rund 3,35 Stunden. Wer besonders schnell aufladen will, sollte aber ohnehin lieber zu einem USB-C auf Lightning-Kabel statt zum MagSafe-Ladegerät greifen.

Abgesehen von der Technik im Inneren fühlt sich das Ladegerät von Choetech nicht ganz so hochwertig an wie das Original von Apple, es wirkt aber auch auf keinen Fall billig. Persönlich etwas schade finde ich lediglich die Tatsache, dass im Karton des Ladegeräts ziemlich viel Plastik zu finden ist. Das ist mir auch schon beim Ladeständer in der vergangenen Woche aufgefallen. Hier könnte man durchaus noch ein wenig optimieren.