Zwei Premium-Spiele im Angebot: Very Little Nightmares & Hyper Light Drifter

Das Rätsel-Abenteuer „Very Little Nightmares“ (App Store-Link) ist im Frühjahr 2019 erschienen und kann heute im Angebot gekauft werden. Der Preis ist von 7,99 Euro auf 3,49 Euro gefallen. Was euch erwartet, lest ihr folgend.

In insgesamt 18 umfangreichen Leveln, die zum Teil aus mehreren Räumen bestehen, muss man immer wieder mehrere Objekte miteinander kombinieren, um zur Lösung zu gelangen. Oftmals ist es sogar erforderlich, dass man in einem Raum einen Schalter betätigt, um im vorherigen Raum an etwas zu kommen, das zuvor nicht erreichbar war.

Hier gibt es keinen Zeitdruck, keine Timer, keine Werbung, keine Limits. Insgesamt handelt es sich um ein entspanntes und wirklich sehr toll aufgemachtes Spiel, das aktuell günstiger gekauft werden kann. Werft abschließend noch einen Blick in den Trailer.

Hyper Light Drifter kostet nur noch 1,09 Euro

Hyper Light Drifter (App Store-Link) ist das Spiel des Jahres 2019 und kostet nur 1,09 Euro statt 5,49 Euro. In dem Spiel bewegt man sich durch toll gestaltete Welten, trifft immer wieder auf neue Gegner und andere Überraschungen.

Obwohl es sich um ein klassisches Adventure handelt, kommt das gesamte Spiel ohne Worte aus. Klar wird aber auch nach kurzer Zeit: Der Schwierigkeitsgrad von Hyper Light Drifter fällt sehr sportlich aus. Ihr solltet zu Beginn also eher auf einer geringeren Stufe starten und euch erst einmal ein wenig mit dem Spiel vertraut machen. Für mich ist Hyper Light Drifter zum geforderten Preis jedenfalls eine Empfehlung. Euer Fortschritt wird in der iCloud gespeichert, zudem ist das Spiel auch auf dem Apple TV verfügbar. Letzteres ist dank der Unterstützung für Gamecontroller eine feine Sache.