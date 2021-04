HomePaper: Diese App macht eure Home-App endlich schick

In den vergangenen Wochen haben wir euch ja immer wieder mal Möglichkeiten mit auf den Weg gegeben, das Aussehen eurer Home-App zu verschönern. Beispielsweise mit diesen Hintergründen. Nun schickt sich eine neue App an, deren Entwickler wir bereits bestens kennen: Aaron Pearce, der bereits HomeKit-Anwendungen wie HomeCam oder HomePass veröffentlicht hat, arbeitet derzeit an HomePaper.

Aktuell ist die Anwendung noch nicht im App Store zu finden, ihr könnt sie über Apples Beta-Plattform TestFlight aber schon unverbindlich und ganz ohne Risiko ausprobieren. Um am Beta-Test teilzunehmen, klickt ihr einfach auf diesen Link.

HomePaper funktioniert einfach und liefert tolle Ergebnisse

Danach könnt ihr die ziemlich einfach gestaltete Anwendung kostenlos ausprobieren und euch Hintergründe für eure Home-App erstellen. Die Idee dabei ist ganz einfach: Es wird ein Hintergrund-Bild gewählt, das nachher in der oberen rechten Ecke zu sehen ist. Überlagert wird das ganze von einem Farbverlauf, bei dem man zwei Farben und die Deckkraft einstellen kann.

Im Handumdrehen erstellt HomePaper so schicke Hintergrundbilder, die man automatisch in passenden Formaten für das iPhone und iPad speichern kann. Leider muss man das Bild danach manuell in der Home-App für den jeweiligen Raum auswählen – auf allen Geräten, die man nutzt. Leider bietet Apple hier noch keine bessere Lösung.

Ich finde die Idee wirklich klasse und hätte noch zwei Verbesserungsvorschläge: Zunächst einmal wäre es prima, wenn man direkt in der App mit der Kamera ein Bild knipsen könnte, anstatt es nur aus der Bibliothek auswählen zu können. Zudem wäre es schön, wenn man das gewählte Bild noch passend verschieben könnte, bevor man den Hintergrund exportiert. Vielleicht kann der Entwickler HomePaper bis zum Start im App Store ja noch weiter verbessern.