Pitaka MagEZ Stand: Schlichter Ständer für das iPad Pro ausprobiert

In den letzten Wochen haben wir ja mehrere iPad-Ständer vorgestellt. Da wäre der Twelve South HoverBar Duo zu nennen, zudem haben wir mit dem Kensington StudioDock eine Kombination aus Halterung und Dock getestet. Nun steht der nächste iPad-Halter auf meinem Schreibtisch: Der Pitaka MagEZ Stand.

Der Pitaka MagEZ Stand ist aus Edelstahl und Aramidfaser gefertigt. Zuerst muss der Arm der Halterung mit der Basis verschraubt werden. Unter der Basis findet ihr zwei Schrauben und einen kleinen Inbusschlüssel, der dort magnetisch gehalten wird. Mit diesem könnt ihr den Arm anschrauben. Unterhalb befinden sich auch vier Klebepads, mit denen ihr die Halterung fest auf den Schreibtisch stellen könnt.

Der Arm verfügt über eine Kugelgelenk, mit dem man das angebrachte iPad um bis zu 5 Grad nach unten und bis zu 32,5 Grad nach oben neigen kann. Gleichzeitig könnt ihr das iPad um 360 Grad drehen und im Hoch- oder Querformat nutzen. Die Halterung rastet dabei ein und stellt das iPad somit gut auf.

Damit das iPad an der Halterung hält, benötigt ihr entweder das Pitaka MagEZ Case 2 für das iPad Pro oder ihr greift auf die mitgelieferte Metallplatte zurück, die ihr auf der Rückseite eures iPads anbringen müsst. Für die perfekte Ausrichtung liegt eine Schablone bei, mit der ihr die Platte mittig platzieren könnt.

Das entfällt natürlich, wenn ihr das MagEZ Case 2 für das M1 iPad Pro 2021 nutzt. Das MagEZ Case für das iPad Pro 2018/2020 und das iPad Air 2020 sind ebenfalls kompatibel. Ansonsten hat sich bei der Hülle nicht viel verändert. Diese ist sehr dünn gestaltet und abermals aus Aramidfaster hergestellt. Alle wichtigen Knöpfe bleiben bedienbar, allerdings ist eine Seite des iPads nicht geschützt. Hier stellt man die Kompatibilität mit dem Apple Magic Keyboard her. Der Apple Pencil findet zudem Platz.

Da das MagEZ Case 2 für das iPad Pro 2021 die passenden Magnete integriert, könnt ihr euer iPad Pro einfach samt Case an die Halterung heften. Hier gibt es dann ein perfektes Zusammenspiel, da das Design natürlich abgestimmt ist.

Qi-Ladestation in der Basis

Und der Pitaka MagEZ Stand bietet zusätzlich die Möglichkeit ein iPhone oder die AirPods aufzuladen. In der Basis gibt es eine Qi-Ladefläche mit bis zu 15 Watt, wobei das iPhone nur mit 7,5 Watt aufgeladen wird. Ein USB-A auf USB-C Kabel liegt bei, die Station selbst verfügt über ein USB-C Port in der Basis. Eine LED auf der Front zeigt an, ob euer Gerät richtig aufliegt und geladen wird.

Der Pitaka MagEZ Stand macht zusammen mit dem MagEZ Case eine richtig gute Figur. Der Ständer wirkt nicht klobig, setzt auf altbewährte Materialien und auch das MagEZ Case gefällt mir gut. Hier muss man nur darauf achten, dass eine Seite leider ungeschützt ist.

Preislich müsst ihr für den Stand 95,99 Euro einrechnen, das MagEZ Case 2 für das 11″ beziehungsweise 12,9″ M1 iPad Pro kostet zudem je 74,99 Euro.