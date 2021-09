AirTags: Neue Firmware nur für ausgewählte Nutzer verfügbar

Aktuell habe ich zwei Apple AirTags im Einsatz. Ein AirTag hütet meinen Schlüsselbund, der andere befindet sich an meinem Reisegepäck. Diesen habe ich kürzlich aktiv verwendet, um zu prüfen, ob die Airline mein Gepäck auch mitgenommen hat. Zudem kann man so am Gepäckband noch entspannter warten.

Doch kommen wir zur eigentlichen Meldung. Apple hat abermals eine neue Firmwareversion für die AirTags freigegeben. Nachdem Anfang August die Version 1A291c verteilt wurde, lässt sich jetzt die Version 1A291e aufspielen. Allerdings steht das Update nur für ausgewählte Nutzer und Nutzerinnen zur Verfügung.

Update dient für interne Tests

Die neue Firmware könnt ihr nicht manuell installieren. Apple spielt diese zufällig auf AirTags auf, um weitere Daten für Tests zu sammeln. Vermutlich gibt es hier Fehlerbehebungen und Optimierungen. Während die vorherige Version auf rund 10 Prozent aller AirTags aufgespielt wurde, erhalten nun 25 Prozent aller AirTags die neue Version 1A291e.

So könnt ihr eure Versionsnummer prüfen

In der Wo ist?-App müsst ihr euren Gegenstand beziehungsweise AirTag auswählen und dann einmal auf den Namen beziehungsweise auf das Akku-Icon drücken. Nun springt die Anzeige um und zeigt neben der Seriennummer auch die aktuelle Firmware an.