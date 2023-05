Post & DHL: Sendungen direkt per Smartphone einliefern

Die Post & DHL App (App Store-Link) wurde aktualisiert und liegt in Version 9.2.3 zum Download bereit. An App-gesteuerten Packstationen können jetzt auch Pakete ganz ohne aufgedrucktes Label eingeliefert werden. Wird eine mobile Paket- und Retourenmarke erstellt, kann man die Pakete mit dem Smartphone in App-gesteuerten Packstationen einliefern.

Die neuen Packstationen verzichten auf ein Display, die Steuerung erfolgt nur noch per App. Dadurch sollen die Stationen zuverlässiger werden, die Displays waren eine häufige Fehlerquelle. Zur Nutzung wird die Post & DHL App vorausgesetzt – mit dieser lassen sich Pakete abholen und einliefern.

Die Post & DHL App liegt kostenlos für iPhone und iPad zum Download bereit.

Foto: DHL.