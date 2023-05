Champions League: Heute Real Madrid gegen Manchester City bei Prime Video gucken

In der UEFA Champions League steht heute das erste Halbfinale-Hinspiel an. Der FC Bayern hat es leider nicht geschafft, daher spielen Real Madrid und Manchester City um den Einzug ins Finale. Anstoß ist heute um 21 Uhr, die Vorberichterstattung startet schon um 20 Uhr auf Prime Video. Sebastian Hellmann präsentiert gemeinsam mit Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning das Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City live aus Madrid. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden begann mit einem 4:3 für City im Hinspiel und endete in einer dramatischen Verlängerung, in der Real das Finalticket lösen konnte.

Auf welchen Geräten kann ich Live-Sport und -Events ansehen?

Live-Events können in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf mehr als 650 Geräten angesehen werden, einschließlich kompatibler Spielekonsolen (PlayStation und Xbox), Set-Top-Boxen und Mediaplayer (wie Google Chromecast, Roku und Apple TV), Smart TVs, Blu-ray-Player sowie Tablets und Smartphones mit iOS oder Android. Amazon-Geräte wie Fire TV und Fire Tablet unterstützen ebenfalls Live-Sportübertragungen. Wenn auf deinem Gerät kein Live-Sport angezeigt wird, aktualisiere deine App auf die neueste Version.

