Raycast: Produktivitäts-Tool erhält mit Update neue Notiz-Funktionen

Raycast ist eine Produktivitäts-App für macOS, die primär als Schnellstarter und Suchtool fungiert. Sie ermöglicht es, Anwendungen zu starten, Dateien zu suchen, Übersetzungen und Chatbots zu nutzen sowie verschiedene Aktionen durchzuführen, ohne die Hände von der Tastatur nehmen zu müssen. Dabei ist Raycast als eine Art erweiterter “Spotlight”-Ersatz bekannt und richtet sich besonders an Power-User und Entwickler bzw. Entwicklerinnen, die ihren Workflow effizienter gestalten möchten.

Ab sofort steht Raycast auf der Website des gleichnamigen Entwicklerstudios aus London in Version 1.85.0 zum Download bereit, das vor allem für Fans der bereits bestehenden „Floating Notes“-Features in der App einige spannende Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Bisher war die Floating Notes-Funktion lediglich eine rudimentäre Art, um schnell und einfach Notizen in einem schwebenden Fenster festzuhalten. Mit v1.85.0 von Raycast lässt sich nun aber noch mehr aus den Notizen herausholen.

Nicht nur wurden die Floating Notes in „Raycast Notes“ umbenannt, sondern sie erhalten jetzt auch viel mehr Möglichkeiten. Zwar sind die Notizen noch immer in einem schwebenden Fenster angeordnet, allerdings bietet letzteres nun die Option, sich größentechnisch an die jeweiligen Inhalte anzupassen. Während die Breite des Fensters fixiert ist, können Nutzer und Nutzerinnen die Höhe des Notizfensters nach eigenem Belieben auf dem Bildschirm anpassen.

Darüber hinaus gibt es die folgenden neuen Funktionen für Raycast Notes:

Formatierung: Du kannst deine Notizen jetzt mit Markdown, einer einfachen Formatierungsleiste oder den üblichen Tastaturkürzeln formatieren.

Du kannst deine Notizen jetzt mit Markdown, einer einfachen Formatierungsleiste oder den üblichen Tastaturkürzeln formatieren. Mehrere Notizen: Es werden 5 kostenlose Notizen mitgeliefert, mit einem Pro-Abonnement kannst du eine unbegrenzte Anzahl von Notizen erstellen.

Es werden 5 kostenlose Notizen mitgeliefert, mit einem Pro-Abonnement kannst du eine unbegrenzte Anzahl von Notizen erstellen. Tiefgreifend integriert: Es ist nahtlos in Raycasts Ökosystem integriert. Befehle in der Root-Suche ermöglichen es dir, deine Notizen zu erstellen und zu durchsuchen. Ein Inline-Emoji-Picker ermöglicht es, sich selbst auszudrücken, während KI-Befehle sicherstellen, dass deine Grammatik immer korrekt ist.

„Dies ist eine große Überarbeitung einer der Funktionen, die für viele von uns zu einem festen Bestandteil des Tisches geworden sind“, berichtet dazu das Entwicklerteam von Raycast. „Unser besonderer Dank gilt unseren Beta-Testern, die uns dabei geholfen haben.“

Raycast in Version 1.85.0 kann ab sofort auf der Website des Entwicklerstudios ab macOS 12.0 und neuer heruntergeladen und in einer kostenlosen Version genutzt werden, die auf fünf Notizen beschränkt ist. Wer alle Features von Raycast in Anspruch nehmen möchte, darunter auch KI-basierte Dienste und Übersetzungen, kann Raycast Pro ab 8 USD/Monat bei jährlicher Zahlung buchen. Das Entwicklerteam arbeitet zudem gerade an weiteren App-Versionen für iOS und Windows. Alle Änderungen des Updates finden sich auch im Changelog zu v1.85.0, eine Dokumentation von Raycast Notes haben wir euch abschließend als YouTube-Video eingebunden.