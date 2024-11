Nuki teasert neues Smart Lock ohne Kompromisse

Es ist ja in den letzten Jahren üblich gewesen, dass Nuki im November neue Produkte vorstellt. 2023 stellte das Grazer Unternehmen das erste Smart Lock mit Matter-Unterstützung vor, 2022 kam das Keypad 2.0 mit Fingerabdrucksensor auf den Markt. Und auch für 2024 scheint sich der Hersteller etwas vorgenommen zu haben.

In einem Newsletter wurde jetzt angekündigt, dass die Zeit der Kompromisse vorbei ist. Dazu sehen wir ein Bild, das den ikonischen Knauf der Nuki Smart Locks zeigt. Es ist also ziemlich sicher, dass uns Nuki ein neues smartes Türschloss vorstellen möchte.

Es gibt auch schon ein genaues Datum: Am 12. November um 10 Uhr soll das neue Produkt vorgestellt werden. Wir haben ja recht gute Kontakte nach Österreich und werden direkt mal unsere Fühler ausstrecken, um euch spätestens am kommenden Dienstag alle wichtigen Details zu liefern.

Vielleicht habt ihr ja schon Ideen, was sich hinter dem Teaser verbergen könnte. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr euch von Nuki wünscht oder was ihr vielleicht sogar erwartet. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.