Wheel of Fortune Daily: Das schlechteste Wortspiel auf Apple Arcade?

Erinnert ihr euch noch an die guten, alten TV-Zeiten? Von 1988 bis 2002 haben wir alle mitgefiebert und mitgerätselt. Und uns gefreut, wenn Maren Gilzer oder Sonya Kraus die richtigen Buchstaben an der Wand umgedreht haben. Das englische Original heißt Wheel of Fortune und einen passenden Ableger gibt es jetzt auf Apple Arcade.

Wheel of Fortune Daily (App Store-Link) steht ab sofort für alle Apple-Plattformen zum Download bereit und ist auch mit einer deutschen Lokalisierung ausgestattet, was bei einem Wortspiel ja nicht gerade unwichtig ist.

Im Mittelpunkt von Wheel of Fortune Daily steht ein tägliches Rätsel, das meiner Meinung nach an Spannung kaum zu unterbieten ist. Bevor die Spielrunde startet, müsst ihr natürlich am Glücksrad drehen. Dort gibt es wie immer verschiedene Geldbeträge, aber auch Felder wie „Bankrott“ oder „Ein Zug weniger“.

Nach dem Dreh geht es direkt zur Spielwand. Es wird immer ein Begriff aus einer vorgegebenen Kategorie gesucht, wobei das „ERNSTL“ bereits vorausgewählt ist. Ihr dürft nun drei Konsonanten und einen Vokal auswählen, bevor ihr das Rätsel lösen müsst. Bei einer richtigen Lösung gewinnt man den Geldbetrag und ist nach nicht einmal zwei Minuten fertig.

Aber das war es in Wheel of Fortune Daily noch nicht. Es gibt einen Turbo-Modus, den man auch gegen Freunde oder zufällige Gegner spielen kann. Auf einer leeren Wand tauchen immer mehr Buchstaben auf und sobald man meint, die Lösung zu kennen, darf man die hoffentlich korrekte Antwort unter Zeitdruck eintippen. Auch hier ist der Spaß nach wenigen Sekunden vorbei. Die Begriffe, die es zu finden gilt, sind dabei wirklich abstrus. Hier drei Beispiele aus einer Online-Spielrunde:

Ausdruck: Um wie viel Uhr sollen wir losgehen?

Ding: Zweijähriges Abo

Person: Zukünftiger grosser Bruder

Der Spielspaß war für mich schon nach wenigen Minuten nicht mehr existent und Wheel of Fortune Daily ist direkt wieder von meinem iPhone verschwunden. Dann spiele ich dich lieber Titel wie „Words in Progress„, das ebenfalls auf Deutsch verfügbar ist und erst kürzlich ein umfangreiches Update erhalten hat.