Words in Progress: Großes Update für das Wortspiel bei Apple Arcade

Apple Arcade bietet eine große Bandbreite an Spielen, darunter neben Abenteuer-, Sport- und Rennspielen auch Puzzles und Wortspiele. Mit Words in Progress (App Store-Link) ist im Februar dieses Jahres ein solches Wortspiel erschienen, das sogar in 14 Sprachen übersetzt wurde und auch komplett auf Deutsch absolviert werden kann.

Words in Progress steht auf Apple Arcade zum Download bereit, ihr benötigt also ein aktives Abonnement. Dann ist der Download aber nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern auch auf Apple TV und Mac möglich. Gespielt wird Words in Progress auf einem Spielfeld mit sieben Zeilen: Jede leere Zeile wird, solange noch Spielsteine verfügbar sind, mit einem Buchstaben gefüllt. Diese Buchstaben kann man dann in eine andere Zeile ziehen und dort mit einem weiteren Buchstaben kombinieren. Auf diese Art und Weise erstellt man dann erste Silben und später ganze Wörter.

Words in Progress bietet auch verschiedene Spielmodi: Neben täglichen Herausforderungen und einem Endlosmodus gibt es auch den normalen Spielmodus, in dem man asynchron gegen den Freundeskreis oder zufällig ausgesuchte Personen antritt und mit den gleichen Mitteln versucht, mehr Punkte zu holen. Am Ende des Spiels gibt es dann eine Auswertung mit den Punkten und gebildeten Wörtern.

Nun hat das Entwicklerteam von Gamious ein frisches Update für Words in Progress im deutschen App Store veröffentlicht, das die rund 196 MB große App auf Version 2022.1.4 anhebt und viele spannende Neuerungen mit sich bringt. Neben neuen Funktionen und Änderungen an der Benutzeroberfläche gibt es auch weitere Optimierungen, Wortlisten-Änderungen und Fehlerbehebungen. Die wichtigsten neuen Features listen wir nachfolgend auf:

Spielfunktionsmenü: In der Gameplay-Ansicht wurde ein neues Funktionsmenü implementiert. Dieses Menü enthält zusätzliche Funktionen wie „Wort nachschlagen“ und „Shuffle“, und verbessert das Spielerlebnis.

In der Gameplay-Ansicht wurde ein neues Funktionsmenü implementiert. Dieses Menü enthält zusätzliche Funktionen wie „Wort nachschlagen“ und „Shuffle“, und verbessert das Spielerlebnis. Wort nachschlagen: Eine neue Funktion zum Wörter Nachschlagen wurde ins Spielfunktionsmenü integriert. Mit dieser Funktion lassen sich Wörter überprüfen, bevor man sie im Spiel benutzt.

Eine neue Funktion zum Wörter Nachschlagen wurde ins Spielfunktionsmenü integriert. Mit dieser Funktion lassen sich Wörter überprüfen, bevor man sie im Spiel benutzt. Shuffle-Modus: Ein neuer „Shuffle“-Modus wurde dem Spielfunktionsmenü hinzugefügt. Mit dieser Funktion lassen sich die Spielsteine in einer aktiven Partie mischen.

Ein neuer „Shuffle“-Modus wurde dem Spielfunktionsmenü hinzugefügt. Mit dieser Funktion lassen sich die Spielsteine in einer aktiven Partie mischen. Haptik: Man kann in den Einstellungen jetzt die Haptik aktivieren und sich beim Wörterknobeln über witzige Vibrationen freuen. Die Haptik lässt sich nur unter iOS aktivieren.

Man kann in den Einstellungen jetzt die Haptik aktivieren und sich beim Wörterknobeln über witzige Vibrationen freuen. Die Haptik lässt sich nur unter iOS aktivieren. Immer auf dem Laufenden: Eine neue Informationsfunktion wurde im Info-Overlay implementiert. So sieht man neue und alte Aktualisierungen auf einen Blick.

Eine neue Informationsfunktion wurde im Info-Overlay implementiert. So sieht man neue und alte Aktualisierungen auf einen Blick. Verbesserte APN-Integration: Es gibt ein neues Benachrichtigungs-Event, eine Warnung bei Zeitüberschreitung (24 Std.) für Partien gegen andere Spieler und Spielerinnen sowie eine neue Badge-Integration.

Es gibt ein neues Benachrichtigungs-Event, eine Warnung bei Zeitüberschreitung (24 Std.) für Partien gegen andere Spieler und Spielerinnen sowie eine neue Badge-Integration. Neue Sprachen: Das Spiel ist jetzt komplett auf Dänisch, Norwegisch und Schwedisch verfügbar.

Besonders spannend für Words in Progress-Fans sind auch die vorgenommenen Wortlisten-Änderungen: Alle für sicher und gültig befundenen Wörter, die von den Spielern und Spielerinnen gewünscht wurden, sind den Wortlisten hinzugefügt worden. Auch die deutsche Wortliste wurde dank Rückmeldungen von Usern und einem neuen Datenset nochmals erweitert. Damit einher gehen auch einige einmalige Änderungen an den Buchstabenwerten.

Words in Progress steht, wie alle anderen Spiele von Apple Arcade, im Rahmen eines aktiven Arcade-Abos, kostenlos zum Download im App Store zur Verfügung. Das Abonnement für Apple Arcade kann monatlich gebucht werden und kostet derzeit 6,99 Euro/Monat. Beim Kauf eines iPhones, iPads, Apple TV oder Macs erhält man Apple Arcade zudem drei Monate lang gratis.