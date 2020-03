SanDisk Extreme Pro: Robuster und richtig schneller SSD-Speicher mit USB-C

Auch wenn er immer noch deutlich mehr kostet als eine herkömmliche Festplatte, hat sich SSD-Speicher in den letzten Jahren mehr als bewährt. Er ist leise, robust und vor allem schnell. Doch bei der maximal möglichen Geschwindigkeit gibt es erhebliche Unterschiede.

So habe ich hier im Büro zunächst auf eine SanDisk SSD Plus gesetzt, eine interne SSD mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB pro Sekunde, die ich in ein ohnehin vorhandenes USB-C-Leergehäuse gesetzt habe. Für 480 GB Speicherplatz habe ich so „nur“ rund 80 Euro bezahlt. Da die Festplatte aus mir nicht erklärbaren Gründen in der Vergangenheit aber immer wieder ausgeworfen wurde, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.

Nach einem Blick auf einige Testberichte und die positiven Rezensionen habe ich mich für die SanDisk Extreme Pro entschieden. Das Pro brauche ich für die paar Videos und Dateien, die ich auf die SSD packe, vielleicht nicht unbedingt – aber ich war einfach mal neugierig, wie viel Pro das teure Modell tatsächlich liefert.

Für 500 GB Speicherplatz habe ich bei Amazon immer 143 Euro bezahlt, deutlich mehr also als für meine bisherige Lösung. Und die SanDisk Extreme ohne Pro, die ihr auf der gleichen Produktseite findet, wäre mit 92 Euro auch erheblich günstiger gewesen.

So schnell ist die SanDisk Extreme Pro an meinem Mac Mini

SanDisk verspricht bei der Extreme Pro Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB pro Sekunde. Die werden zwar nicht ganz erreicht, der BlackMagic Disk Speed Test hat es aber trotzdem auf rund 900 MB pro Sekunde im Lesen und auch im Schreiben geschafft. Beeindruckende Werte für einen externen Speicher.

Wichtig allerdings: Diese Geschwindigkeiten könnt ihr nur erreichen, wenn ihr die Festplatte mit dem mitgelieferten USB-C auf USB-C Kabel anschließt. Für ältere Computer liegt zwar noch ein USB-A auf USB-C Kabel mit im Lieferumfang, der alte USB 3.0 Anschluss kann die Geschwindigkeiten aber nicht annähernd erreichen.

Bei Dateigrößen von 2 bis 5 GB, die ich regelmäßig auf die externe SSD kopiere, dort öffne und bearbeite, spare ich bei jedem Arbeitsschritt ein wenig Zeit. Je größer die Dateien sind, desto mehr macht sich der Geschwindigkeitsvorteil der SanDisk Extreme Pro natürlich bemerkbar. Ob ihr das benötigt, müsst ihr für euch selbst entscheiden – immerhin macht der Geschwindigkeitsunterschied zwischen der SanDisk Extreme und der SanDisk Extreme Pro am Ende auch einen erheblichen Preisunterschied aus. Falls ihr allerdings einen richtig schnellen Speicher für daheim oder unterwegs sucht, macht ihr mit dieser Empfehlung wohl nicht verkehrt.