HomeKit Secure Video: Das läuft gut, das läuft weniger gut

Mittlerweile werden immer mehr Kameras mit HomeKit Secure Video ausgestattet. Keine schlechte Sache, denn immerhin verspricht Apple viel in Sachen Datenschutz. Videos werden noch bei euch Zuhause verschlüsselt und erst dann in die Cloud geladen. Was euch funktional erwartet, erkläre ich euch in diesem Artikel.

Ich habe mir den neuen Dienst bei meiner Netatmo Welcome näher ansehen können, auch bei euch sollte das dafür notwendige Firmware-Update langsam eintrudeln, sofern ihr denn die smarte Innenkamera des französischen Unternehmens nutzt.

Nach der (erneuten) Einrichtung von HomeKit ist das neue HomeKit Secure Video automatisch aktiviert. Was in der Home-App passiert, ist aber nicht auf den ersten Blick ersichtlich. In den Einstellungen der Kamera findet man dann einige neue Optionen, die es zuvor noch nicht gab.

Unter anderem kann eingestellt werden, wie sich die Kamera verhalten soll, wenn jemand Zuhause ist oder wenn das Haus unbewohnt ist. Die folgenden vier Optionen stehen hier zur Verfügung.

Diese vier Kamera-Modi erlaubt HomeKit Secure Video

Aus: Niemand kann streamen und es wird nichts aufgenommen. Diese Kamera kann keine Aktivitäten erkennen, löst keine automatischen Aktionen aus und sendet keine Mitteilungen.

Aktivität entdecken: Diese Kamera kann Aktivitäten erkennen, um automatische Aktionen auszulösen oder Mitteilungen zu senden. Niemand kann streamen und es wird nichts aufgenommen.

Stream: Personen, die zu diesem Zuhause eingeladen sind, können den Live-Stream dieser Kamera sehen. Es wird jedoch nichts aufgenommen. Diese Kamera kann auch Aktivitäten erkennen, automatische Aktionen auslösen und Mitteilungen senden.

Streamen & Aufnahme erlauben: Personen, die zu diesem Zuhause eingeladen sind, können den Live-Stream dieser Kamera sehen. Aktivitäten, die die Kamera erkennt, werden aufgenommen und können verwendet werden, um automatische Aktionen auszulösen und Mitteilungen zu senden.

Das alles klingt zunächst gar nicht mal so verkehrt und insbesondere der Modus „Aktivität entdecken“ sorgt dafür, dass man Funktionen wie etwa den Bewegungssensor nutzen kann, gleichzeitig aber seine Privatsphäre schützen kann. Das ist praktisch und spart zusätzliches Zubehör.

Zudem kann in den Aufnahmeeinstellungen ausgewählt werden, dass eine Aufnahme gestartet werden soll, wenn überhaupt eine Bewegung oder bestimmte Bewegungen (Personen, Tiere, Fahrzeuge) erkannt werden.

Home-App zeigt keine vergangenen Aufnahmen an

Was aktuell in HomeKit beziehungsweise der Home-App aber noch völlig fehlt: Eine Übersicht der angefertigten Aufnahmen. Man bekommt zwar eine Push-Mitteilung, wenn man aber am nächsten Morgen nachsehen möchte, was die Kamera denn nachts aufgezeichnet hat, hat man dazu in der Home-App keine Möglichkeit. Eine Zeitleiste, wie sie etwa die mir gut gefallende Nest-App liefert, gibt es in HomeKit momentan nicht – zumindest nicht in Verbindung mit der Netatmo-Kamera. Bei anderen Herstellern, wie etwa Logitech, ist eine solche Funktion aber sehr wohl verfügbar. Warum und wieso es bei Netatmo noch nicht klappt? Ich habe leider keine Ahnung.

Was ich zudem in der vergangenen Woche festgestellt habe: Die Netatmo Welcome ist nicht mehr ganz so zuverlässig. Ein paar Mal war sie für einigen Minuten nicht erreichbar, zudem dauert es erheblich länger, einen Stream zu starten. Es wartet also durchaus noch etwas Arbeit auf Apple.