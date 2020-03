Twitter: Eigenes Story-Format namens Fleets geplant

In einigen anderen Netzwerken sind Stories bereits ein wichtiges Feature: Neben Facebook und Instagram setzt auch der Messenger WhatsApp auf ähnliche Meldungen im eigenen Status, um so für einen begrenzten Zeitraum die Nutzerschaft über aktuelle Ereignisse oder Geschichten auf dem Laufenden zu halten. In der Regel verschwinden diese Stories automatisch nach maximal 24 Stunden wieder.

Auch Twitter (App Store-Link) schließt sich offenbar nun diesem Trend an. Wie unter anderem das Magazin t3n berichtet, werden die vom Kurzmitteilungsdienst erstmals in Brasilien gestarteten Stories als „Fleets“ bezeichnet. Die Namensgebung soll auf den flüchtigen Charakter der Mitteilungs-Variante hinweisen, da auch hier die Stories nach 24 Stunden automatisch wieder verschwinden.

Bei Twitter selbst äußerte sich Keyvon Beykpour zu den neuen Fleets: Die Stories sollen vom Nutzer zum Formulieren von flüchtigen Gedanken verwendet werden. Anderen Twitter-Usern ist es jedoch nicht möglich, darauf zu reagieren, weder mit Likes noch mit Retweets oder direkten Antworten. Lediglich eine Reaktion über eine Direktnachricht (DM) ist in diesem Fall vorgesehen. Twitter erhofft sich durch die temporären Stories eine freiere Art der Kommunikation.

Fleets are a way to share fleeting thoughts. Unlike Tweets, Fleets disappear after 24 hours and don’t get Retweets, Likes, or public replies– people can only react to your Fleets with DMs. Instead of showing up in people’s timelines, Fleets are viewed by tapping on your avatar. pic.twitter.com/sWwsExRLcJ

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020