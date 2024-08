Twitter für Mac: Aus für den offiziellen Mac-Client

Die offizielle „Twitter für Mac“-App hat den App Store verlassen. Das teilte der X-Nutzer Vedant in einem Post auf X. Für ihn sei es das „Ende einer Ära“. Zwar gibt es keine offizielle Erklärung von X zu dem Vorgang, möglich ist aber, dass man sich dazu entschieden hat, die App nun schließlich aus dem App Store zu entfernen, nachdem deren Weiterentwicklung seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk gestoppt war.

Klickt man auf den App-Store-Link, der einmal zur Twitter-für-Mac-App geführt hat, erhält man vom App Store die Mitteilung „Diese App ist derzeit in deinem Land oder in deiner Region nicht verfügbar“. Es ist also Schluss mit dem offiziellen Twitter-Client, der, zugegeben, auch schon vor der Musk-Ära mehrfach verworfen und wieder neu aufgebaut wurde, was die User zwischenzeitlich einiges an Nerven gekostet hat. Derzeit hielt sich der Client allerdings trotz fehlender Weiterentwicklung stabil. Diese fehlenden Weiterentwicklungen bedeuten auch, dass die App bis zuletzt völlig frei vom X-Rebranding war, was einige sicher erfreut hat.

Hatte es zunächst den Anschein, dass diejenigen, die den nun nicht mehr verfügbaren Twitter-für-Mac-Client bereits geladen hatten, diesen vorerst weiterhin nutzen können, ist nun auch dieser in seiner Funktionalität eingeschränkt. Die App dürfte also bald auch für bestehende Nutzer und Nutzerinnen nicht mehr verwendbar sein.

X-App auf dem Mac nutzen

Immerhin gibt es eine gute Nachricht, denn die X-App für das iPad kann ab sofort auf dem Mac genutzt werden. Das ist zwar kein natives App-Erlebnis, aber besser als nichts. Beachtet aber, dass ihr iPad-Apps auf dem Mac nur dann ausführen könnt, wenn euer Mac einen Apple-Prozessor eingebaut hat.