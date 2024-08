Nothing Phone (2a) Plus: Neues Smartphone mit Fokus auf Kamera und Design

Das noch junge Tech-Unternehmen von Carl Pei, Nothing Tech, hat im Verlauf der letzten Jahre einige neue Produkte vorgestellt. Neben den Nothing Ear True Wireless In-Ears und einer Smartwatch wurden auch immer neue Smartphones unter der Nothing-Marke auf den Markt gebracht. Und mittlerweile wird es etwas verwirrend, was die Leistungsdaten und Modellbezeichnungen betrifft: Denn nun hat man mit dem Nothing Phone (2a) Plus noch ein weiteres Smartphone angekündigt.

„Phone (2a) Plus erweitert unser beliebtestes Smartphone um drei Schlüsselbereiche: Leistung, Kamera und Design. Angetrieben von einem weltweit exklusiven Prozessor, dem MediaTek 7350 Pro 5G, für ein noch flüssigeres und schnelleres Nutzererlebnis. Darüber hinaus wurde ein neuer 50-MP-Frontkamerasensor für Superstar-Selfies implementiert, und es wurden neue Metallic-Farben entwickelt, die die überragenden Spezifikationen widerspiegeln.“

So berichtet Nothing im eigenen Community-Bereich über die angekündigte Neuerscheinung. Letztere wird in zwei Farbvarianten, Metallic Grey und ein aktualisiertes Schwarz, verfügbar gemacht werden. Der bereits erwähnte MediaTek 7350 Pro 5G-Chip ist mit aktueller TSMC 4 nm Gen 2-Technologie ausgestattet und verfügt über 8 Kerne, die mit bis zu 3,0 GHz laufen. Damit soll das Phone (2a) Plus zehn Prozent schneller als das Phone (2a) sein. Unterstützt wird es von einer ARM Mali-G610 MC4 GPU, die mit 1,3 GHz taktet und damit beim Spielen 30 Prozent schneller sein soll als das Phone (2a).

Ein weiterer Fokus des Nothing Phone (2a) Plus liegt auf der Kamera. Nothing setzt bei der Neuerscheinung erstmals auf ein Triple-50-MP-Kamerasystem. Die Selfie-Kamera des Phone (2a) Plus nimmt 4K-Videos mit 30 FPS auf – ein Hardware-Upgrade gegenüber dem 32-MP-Sensor des Phone (2a). Das Kamera-Setup verfügt über einen lichtabsorbierenden 50-MP-Hauptsensor mit einem f/1.88-Objektiv, einen 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor mit einem 114°-Sichtfeld und eine 50-MP-Frontkamera für Selfies und Videogespräche in besserer Qualität. Alle drei Sensoren unterstützen die direkte 50-MP-Fotoausgabe, HDR-Fotoaufnahmen und 4K-Videoaufnahmen.

50W-Schnellladefunktion und hauseigenes Nothing OS

Für alle, die keine Zeit zum Warten haben, verfügt das Phone (2a) Plus über eine 50-Watt-Schnellladefunktion, mit der es in weniger als 20 Minuten auf eine Tagesleistung aufgeladen werden kann – fast zehn Prozent schneller als das Phone (2a). Das Nothing Phone (2a) Plus ist laut Hersteller mit „unserem bisher größten Smartphone-Akku ausgestattet“, genauer gesagt einer 5.000-mAH-Einheit. Er kann mit einer vollen Ladung bis zu zwei Tage lang genutzt werden und behält auch nach 1.000 Ladezyklen noch über 90 Prozent seiner vollen Kapazität.

Wie bei allen anderen Smartphones des Herstellers kommt auch beim Nothing Phone (2a) Plus das hauseigene Nothing OS zum Einsatz, das auf Android basiert. Es hält unter anderem eine ChatGPT-Integration und ein neues News Reporter-Widget bereit.

Das Nothing Phone (2a) Plus wird in den Farben Grau und Schwarz zuerst im Londoner Nothing Store in Soho ab dem 3. August dieses Jahres erhältlich sein, und zwar mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz zum Preis von 399 GBP. In den USA soll das Smartphone mit den gleichen Spezifikationen ab dem 7. August 2024 für 399 USD verfügbar gemacht werden. Weitere Marktverfügbarkeiten und Preise sollen im September bekanntgegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland ein Kaufpreis von rund 400 bis 450 Euro aufgerufen werden wird. Auf der deutschen Produktseite des Nothing Phone (2a) Plus kann man sich per E-Mail-Adresse für Updates zum neuen Modell anmelden.

Fotos: Nothing Tech.