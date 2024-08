Google Maps: Neue Funktionen für die Navigationslösung angekündigt

Wer mit Google Maps auf den Straßen und Wegen unterwegs ist, um sich von A nach B navigieren zu lassen, wird es vielleicht schon einmal bemerkt und vermisst haben: Die Anwendung (App Store-Link) verfügt auch nach etlichen Jahren der Weiterentwicklung nicht über eine Möglichkeit, die aktuelle Navigation pausieren zu können – beispielsweise, wenn man kurz von der Route abweicht und eine Tankstelle aufsucht.

Nun hat Google am gestrigen 31. Juli neue Funktionen für die Navigations-Plattform im eigenen Blog vorgestellt. Und leider müssen wir auch jetzt vermelden, dass damit keine Pause-Funktion in Google Maps Einzug gehalten hat. Fairerweise muss man sagen, dass auch die Konkurrenz von Apple Maps, und auch das mittlerweile zu Google gehörende Waze ebenso keine Pause-Funktion aufweisen.

Mit den nun vorgestellten Neuerungen in Google Maps soll es Nutzern und Nutzerinnen unter anderem noch einfacher gemacht werden, Vorfälle auf der Route melden zu können. Dazu gehören Baustellen, Staus, Fahrbahnsperrungen, Objekte auf der Fahrbahn oder Polizeipräsenz.

„Die Meldungen stammen aus den Maps- und Waze-Communities, und du kannst sogar sehen, von welcher App eine Meldung stammt. Es werden größere Meldesymbole angezeigt, die einfacher anzutippen sind, damit du Updates schneller weitergeben kannst – zum Beispiel die gesperrte Fahrspur, die den Verkehr auf dem Weg zur Arbeit aufgestaut hat. Andere Fahrer können dann den Vorfall mit nur einem Fingertipp bestätigen, um vorbeifahrenden Fahrern zu helfen. Diese verbesserte Art, Vorfälle in Maps zu melden, wird jetzt weltweit für Android und iOS sowie für Fahrzeuge mit integriertem Google, Android Auto und Apple CarPlay eingeführt.“

Auch die Navigation zu neuen Gebäuden soll mit Google Maps verbessert werden – schließlich kann es verwirrend sein, wenn man nicht weiß, wo man hineingehen oder parken soll, sobald man ankommt. Wenn man jetzt zu einem Ort fährt, zeigt die neue Zielführung von Google Maps automatisch das Gebäude und den Eingang an, wenn man sich dem Gebäude nähert, und zeigt außerdem Parkplätze in der Nähe an. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn man bei Dunkelheit oder spät in der Nacht zu einem unbekannten Ort fahren. Die Zielführung in Maps soll in den kommenden Wochen weltweit für Android und iOS sowie für Fahrzeuge mit integriertem Google, Android Auto und Apple CarPlay eingeführt werden.

Auch für die Navigations-Tochter Waze (App Store-Link) hat Google einige Änderungen bekanntgegeben: So gibt es Benachrichtigungen für neue Kameratypen in der App, die von der Waze-Community hinzugefügt werden. Die neuen Kameratypen auf Waze werden weltweit auf Android und iOS eingeführt. Verkehrsinfos können zudem mit Waze nun in Echtzeit mit Freunden und Freundinnen geteilt werden, und auch eine Navigation im gesperrten Bildschirmzustand wird bald eingeführt: Für Waze auf Android-Geräten in diesem Monat, und für iOS im Herbst dieses Jahres.