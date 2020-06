Saturn: Ab morgen 15 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten

Euer iTunes-Guthaben ist fast aufgebraucht? Neben Aldi bietet in dieser Woche auch Saturn eine Aktion an und legt ebenfalls 15 Prozent Bonusguthaben dazu. Umgerechnet in Rabatt landet man bei 13 Prozent.

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 3,75 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 7,50 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 15 Euro Bonus

Die Aktion bei Saturn ist bis zum 29. Juni 2020 gültig. Um den Bonus zu erhalten, müsst ihr die Karten bis spätestens 12. Juli 2020 einlösen. Die Aktion ist nur im Markt verfügbar.