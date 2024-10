So schnell geht es: Timer im iOS Kontrollzentrum starten

Um einen Timer zu starten, gibt es auf dem iPhone mehrere Möglichkeiten. Der klassische Weg führt über die Uhr-App und nimmt mehrere Schritte in Anspruch. Ziemlich beliebt sein dürfte die Option, einen Timer mit einem Siri-Sprachbefehl zu starten. Das geht aber längst nicht in allen Situationen und ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Ein ebenfalls recht schneller Weg führt über das Kontrollzentrum.

Mit iOS 18 hat Apple bekannt ein komplett neues Kontrollzentrum auf dem iPhone eingeführt. Hier gibt es viele neue Möglichkeiten und Funktionen, zudem lässt sich das komplette Layout nach Lust und Laune anpassen. Kacheln und Widgets könenn verschoben, vergrößert und bearbeitet werden. Und auch der Timer hat eine neue Funktion dazu gelernt.

Üblicherweise hat man das kleine Timer-Icon bisher einfach nur gedrückt, um auf direktem Weg in die Uhr-App zu gelangen und den Timer dort zu starten. Es geht aber auch schneller: Haltet den Finger einfach für einen kurzen Moment gedrückt und schon wird aus dem Icon ein Schnellstart-Timer. Hier könnt ihr einer der folgenden Timer-Längen direkt starten:

1 Minute

2 Minuten

3 Minuten

4 Minuten

5 Minuten

10 Minuten

15 Minuten

20 Minuten

30 Minuten

45 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

Eine genauere Einstellung ist über diesen Weg leider nicht möglich, aber vielleicht könnt ihr mit diesem besonders schnellen Timer ja trotzdem etwas anfangen.

Zusätzlich oder alternativ kann das Timer-Icon mit iOS 18 übriges auch auf dem Sperrbildschirm platziert werden, etwa anstelle des Kamera-Icons. Auf dem Sperrbildschirm fungiert der Timer allerdings nur als Shortcut für den Weg in die Uhr-App.

Was gefällt euch am neuen Kontrollzentrum am besten? Welche neue Funktion nutzt ihr dort besonders häufig? Welchen geheimen Trick habt ihr möglicherweise schon entdeckt? Schreibt uns einen Kommentar!