Tado Heizkörper-Thermostat heute zum Schnäppchenpreis kaufen (ausverkauft)

Solltet ihr bei euch Zuhause bereits Heizkörper-Thermostate von Tado im Einsatz haben und eure Installation auf bisher nicht smart gemachte Räume ausweiten wollen, dann solltet ihr unbedingt bei tink.de vorbei schauen. In dem Smart Home Online Shop wird das Tado Heizkörper-Thermostat heute zu einem wirklich guten Kurs verkauft.

Während man im Handel in den letzten Wochen immer stets zwischen 75 und 80 Euro für das Tado-Zubehör bezahlt hat, verkauft tink.de die Erweiterung für bestehende Systeme heute für 49,95 Euro (zum Angebot). Selbst im Sommer hat man noch mindestens 59 Euro bezahlt.

Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass es sich um einen Fehler handelt, denn im Shop gibt es auch einige Bundles bestehend aus mehreren Thermostaten, bei denen der Einzelpreis aber sogar höher liegt. Möglicherweise gilt der niedrige Preis also nicht lange.

Wenn ihr noch das eine oder andere Tado-Thermostat gebrauchen könnt, solltet ihr also schnell zuschlagen. Bitte bedenkt als Neuling aber unbedingt, dass zum Betrieb der Thermostate die Tado Bridge erforderlich ist. Im Gegensatz zum Eve Thermo kann man also nicht direkt loslegen. Eine Anbindung an Apple HomeKit wird bei Tado über die Bridge hergestellt.