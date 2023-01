Die Top-Themen der Woche: Die Sache mit dem Bargeld

Eine Nachricht hat in dieser Woche alle anderen Themen gnadenlos abgehängt: Der Apple-Händler Gravis schafft in allen seinen Filialen die klassische Bargeld-Zahlung ab. Über 100 Kommentare, mehr oder weniger zum Thema passend, habt ihr unter dem Artikel hinterlassen.

Einer davon hat mir besonders gut gefallen. So schreibt appgefahren-Leser Marc in seinem Kommentar: „Ein besserer Ansatz wäre es mal die Möglichkeit der Kartenzahlung gesetzlich verpflichtend zu machen, ob man dann mit Karte oder Bar bezahlt, sei einem selbst überlassen.“ Gerne könnt ihr zu dieser Idee ja mal in den Kommentaren unter diesem Artikel diskutieren.

Ansonsten war in dieser Woche nicht mehr besonders viel los, außer natürlich dass Apple neue Hardware vorgestellt hat. Das MacBook Pro bekommt genau wie der Mac mini einen neuen Prozessor, der HomePod wird wiederbelebt.

Im Hueblog stand eine leider nicht so positive Meldung im Mittelpunkt: Philips Hue erhöht im Februar die Preise um bis zu 40 Euro. Zudem habe ich gefragt, was ihr nach der Weihnachtszeit mit der 160 Euro teuren Festavia-Lichterkette anstellt.

