Mac Mini M2: Unsere Empfehlung fürs Rundum-Sorglos-Paket

Nächste Woche Dienstag erscheint der neue Mac mini im Handel. Das wird eine richtig spannende Sache, denn mit einem Preis von 699 Euro ist der kleine Mac genau 100 Euro günstiger als sein Vorgänger – und das ist in den heutigen Zeiten durchaus beeindruckend.

Ausgestattet mit einem M2 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD dürfte der neue Mac mini für 95 Prozent aller Haushalte mehr als ausreichend sein. Dank der schnellen Thunderbolt-Schnittstelle ist eine spätere Speicher-Erweiterung kein Problem, alternativ bekommt ihr für 230 Euro mehr auch direkt 512 MB Speicher.

Der Mac selbst: Wir nehmen das Basis-Modell

Mein aktueller M1-Mini im Büro war damals die etwas bessere Konfiguration mit 512 GB Speicher, davon sind aktuell aber noch weit mehr als die Hälfte frei. Mir würde die kleinere Variante reichen, zumal es auch dort keine anderen technischen Unterschiede gibt.

Für mehr Speicher: Schnelle SSD-Festplatte von Samsung

Für die Musik- und Foto-Bibliothek, das Time Machine Backup oder größere Filmprojekte würde ich stattdessen lieber auf einen externen Speicher setzen. Eine schnelle SSD von Samsung bekommt ihr mit 1 TB Speicher für 104,90 Euro, für 2 TB bezahlt ihr 165,99 Euro. Ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei Apple – und der Speicher kann auch mal schnell am MacBook oder einem anderen Computer angeschlossen werden.

Angebot Samsung T7 Portable SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen.2 Externe SSD Titan Gray (MU-PC2T0T/WW) Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat und Kapazitäten bis 2 TB

Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s

Maus und Tastatur: Logitech MX ist unsere Wahl

Falls ihr noch eine neue Tastatur und Maus benötigt, schaut euch doch mal die MX-Serie von Logitech an. Die MX Keys gibt es aktuell in der Mac-Variante (was gar nicht zwingend nötig wäre) für 85 Euro. Eine Tastatur, auf der ich wirklich sehr gerne tippe. Bei der Maus habe ich die MX Master 3S im Einsatz – mit 90 Euro nicht ganz günstig, aber super komfortabel und vielseitig. Die MX-Serie gibt es auch als mechanische Tastatur oder auch im Mini-Format ohne Nummernblock.

Logitech MX Keys für Mac kabellose beleuchtete Tastatur mit Handballenauflage, taktiler... ANPASSBARE TASTEN: MX Keys für Mac wurde für Apple-Produkte gestaltet. Individuell konfigurierbaren Fn-Tasten für reibungslose Arbeitsabläufe. Mit...

PERFEKTER TASTENANSCHLAG: Die ausgehöhlten Tasten passen sich Ihren Fingerkuppen an. MX Keys schafft eine natürliche Handhaltung und die matte...

Angebot 365 Bewertungen Logitech MX Master 3S - Kabellose Performance-Maus mit ultraschnellem Scrollen, Ergo, 8K DPI,... Tracking mit 8K DPI: Die Wireless Computermaus kann für die Arbeit auf jeder Oberfläche - sogar auf Glas (1) - mit dem verbesserten 8000 DPI-Sensor...

Leise Klicks: Die MX Master 3S Bluetooth-Maus führt Quiet Clicks ein - mit dem gleichen angenehmen Gefühl, aber mit 90% weniger Klickgeräuschen (2)

Die Lautsprecher: Wie viel Sound soll es sein?

Der Mac mini verfügt über integrierte Lautsprecher, die für Systemtöne und vielleicht auch mal ein Video ausreichend sind. Zuhause setze ich auf die Bowers & Wilkins MM-1, die leider schon vor Jahren vom Markt verschwunden sind. Klar ist: Je mehr ihr investiert, desto mehr Wumms gibt es. Falls es ein Markenprodukt sein soll, wären die Bose Companion 2 ein Tipp.

Angebot Bose Companion 2 Serie III Multimedia Lautsprechersystem, 16 GB, Schwarz Klang mit naturgetreuem Klang bei jeder Lautstärke

Raumfüllender Klang aus zwei Lautsprechern; Komaptibilität: nur für PC

Das Display: Wie groß darf es sein?

Ein konkretes Display für den Mac mini zu empfehlen, das ist unmöglich. Zu unterschiedlich können eure Anforderungen sein, was Preis und Größe anbelangt. Ein 4K-Display sollte es unabhängig von der Größe aber schon sein. Als 27 Zoll Modell haben wir mit dem Philips 276C8 gute Erfahrungen gemacht, er ist für etwas über 300 Euro zu haben. Auf unseren Schreibtischen im Büro steht der LG 34WK95U – ein Ultrawide-Display mit 34 Zoll und 5K-Auflösung.