Amazon Prime Video: 43 Filme für jeweils 99 Cent leihen

Ich werde mich am Samstag todesmutig bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt in den Hexenkessel Ruhrstadion stürzen. Falls ihr es etwas gemächlicher angehen lassen möchtet, schaut ihr am besten bei Amazon vorbei. Für Prime-Mitglieder gibt es dort nämlich wieder Filme zum Sparpreis – hier geht es zur Aktionsseite.

Für jeweils 99 Cent könnt ihr aus 43 Filmen aussuchen, natürlich auch mehrfach. Mit dabei ist unter anderem der noch recht neue Film „Bullet Train“, aber auch ruhigere Geschichten wie etwa „Meine Stunden mit Leo“. Zudem sind zahlreiche Klassiker mit dabei und mit einem Biene Maja Film werden auch die Kids versorgt.

So funktioniert der Filmeabend mit Amazon

Wie immer gelten die folgenden Spielregeln: Für kurze Zeit könnt ihr die Filme für jeweils 99 Cent ausleihen. Aber keine Sorge: Ihr müsst den Streifen nicht direkt heute Abend anschauen, sondern habt dafür 30 Tage Zeit. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden komplett angeschaut werden, danach wird er digital “zurückgegeben”, ist also nicht mehr abrufbar. Bei dieser Einschränkung gibt es bei den einzelnen Anbietern kaum Unterschiede.

Ausleihen könnt ihr den Film ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Angeschaut werden kann er danach über zahlreiche Endgeräte: “Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac”, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.