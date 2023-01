Die drei praktischen Apps braucht man als Vater

Es ist natürlich nur ein reiner Zufall, dass ich in den kommenden Wochen ein bisschen mehr arbeiten muss und heute ein paar Apps vorstelle, die man als Vater gut gebrauchen kann. Wenn ihr noch weitere Empfehlungen habt, dann könnt ihr sie gerne unter diesen Artikel in die Kommentare schreiben.

Luna: Die Babyphone-App für iPhone und iPad

Irgendwann wird der Moment kommen, wo man das klassische Babyphone mal nicht dabei hat. Man ist bei Freunden, das Kind schläft in einem anderen Raum und trotzdem wünscht man sich ein kleines bisschen Sicherheit. Mit Luna kann man zwei iPhones oder iPads in Sekundenschnelle in Babyphones verwandeln – per WLAN oder Mobilfunk. Die App stammt aus deutscher Entwicklung und die Freischaltung der Premium-Version kostet einmalig 14,99 Euro.

YouTube Kids: Für die schnelle Unterhaltung

Irgendwann wird der Moment kommen, in dem blitzschnell Ablenkung notwendig ist. Bei einem großen Windel-Unfall oder wenn Medizin eingeflößt werden muss. Um schnell einen kleinen Clip abzuspielen, haben wir immer YouTube Kids verwendet. Dort werden direkt passende Videos angezeigt, die zudem noch ohne Werbung auskommen.

Unser Sandmännchen: Noch immer ein Ritual

Seit unser Sohn zwei Jahre als ist, schauen wir jeden Abend das Sandmännchen. Angefangen haben wir damit am Fernseher im Wohnzimmer, doch das hat immer wieder zu Diskussionen geführt. Schnell sind wir auf die Sandmännchen-App umgestiegen und schauen uns jeden Abend eine Folge im Kinderbett an. Das klappt wunderbar und ist ein echtes Ritual geworden.