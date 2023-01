Apple-Händler Gravis akzeptiert ab sofort kein Bargeld mehr

Mit Gravis haben wir wohl schon alle mal Kontakt gehabt. Möglicherweise in der Fußgängerzone, weil man mal eben ein Blick auf ein neues Apple-Produkt erhaschen möchte, oder aber auch für ein Reparatur-Anliegen, wenn kein Apple Store in der Nähe ist. Für den nächsten Einkauf bei Gravis gibt es fortan ein kleines Detail zu beachten.

Wie Gravis heute Vormittag im Rahmen einer Pressemitteilung erklärt hat, wird man in den 40 Stores in ganz Deutschland fortan kein Bargeld mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Selbst einen ausgedruckten Kassenzettel wird es in Zukunft bei Gravis nicht mehr geben.

Im Rahmen einer Test-Phase in ausgewählten Stores hat sich das neue Konzept bewährt. In diesem sei „kein Kassentresen im herkömmlichen Sinn mehr vorgesehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Stattdessen setzt man nun, ähnlich wie ihr es vielleicht auch aus dem Apple Store kennt, auf „mobile Terminals, die sich flexibel an die Customer Journey im Store anpassen und an denen Kunden unkompliziert und bargeldlos bezahlen können.“

Weniger als zehn Prozent zahlen noch mit Bargeld

In den letzten Jahren hätten weniger als 10 Prozent der Kundinnen und Kunden die Möglichkeit genutzt, ihren Einkauf bei Gravis mit Bargeld zu bezahlen. „Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse“, teilte das Unternehmen dem Spiegel mit. Die Erklärung für diesen Schritt ist denkbar einfach: „Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse.“

Aus rechtlicher Sicht bewegt sich Gravis übriges auf der sicheren Seite. Gesetzliche Zahlungsmittel dürfen ausgeschlossen werden, sofern darüber informiert wird. Das erledigt Gravis ab sofort durch gut sichtbare Hinweise im Kassenbereich sowie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.