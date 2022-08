Kartenzahlung in eurem kleinen Laden: SumUp Terminals im Angebot

Heute möchte ich über ein kleines Thema mit euch sprechen, das mich spätestens am kommenden Wochenende beim Brötchenkauf in unserem kleinen Bäckerladen wieder beschäftigen wird: Man kann nur mit Bargeld zahlen. Aber macht es nicht gerade auch für kleine Geschäfte Sinn, ein EC-Terminal einzusetzen?

Vor einigen Jahren haben wir mal iZettle ausprobiert, damals war von Apple Pay noch lange nicht die Rede. Mittlerweile sind bargeldlose Zahlungen noch viel häufiger geworden. Und so ist mir auch das aktuelle Angebot bei Amazon ins Auge gestochen, dort werden die Karten-Terminals von SumUp nämlich deutlich deutlich günstiger verkauft. Das Einsteiger-Modell SumUp Air kostet statt 29 nur 16,99 Euro, hier erfolgt die Bedienung über ein angeschlossenes iPhone oder iPad. Alternativ gibt es auch den SumUp Solo für 59,99 statt 79 Euro oder den SumUp 3G+ Drucker für 89,99 statt 129 Euro.

Die Kosten von SumUp

Natürlich verdient SumUp sein Geld nicht wirklich mit den Verkäufen von Hardware, sondern viel mehr mit den Transaktionsgebühren. Diese sind aber ziemlich gut überschaubar, insbesondere für kleinere Geschäfte: Es gibt nämlich keine Grundgebühr. Pro Bezahlung mit einer EC-Karte werden 0,9 Prozent Gebühren berechnet, bei Kreditkarten sind es 1,9 Prozent. Das Geld landet dann ohne großen Aufwand 2-3 Werktage später auf dem von euch hinterlegten Konto, auf Wunsch auch gesammelt wöchentlich oder monatlich – gerade bei Geschäftskonten lassen sich die Banken die Transaktionen ja auch gerne gut bezahlen.

Kauft also jemand in eurem kleinen Laden für 8,48 Euro frische Brötchen und Backwaren, würde SumUp bei einer Zahlung mit EC-Karte Gebühren in Höhe von weniger als 8 Cent berechnen.

Die Kosten von Bargeld

Aber wie sieht es nun bei Bargeld aus? Das Geld aus der Kasse muss gezählt und zur Bank gebracht werden, man muss ich um Wechselgeld kümmern und auch besteht die Gefahr, dass mal etwas aus der Kasse gestohlen wird – auf welchem Weg auch immer.

2019 hat die deutsche Bundesbank in einer Studie (zum PDF) die Kosten ermittelt, die durchschnittlich bei Barzahlung im Einzelhandel anfallen. So gegen beispielsweise 12 Cent pro Transaktion für die Kassierzeit drauf – sicherlich vor allem in einem großen Supermarkt interessant, nicht unbedingt in einem kleinen Laden. Laut Bundesbank können zudem 8 Cent für die Kassenabrechnung sowie 4 Cent für die Bargeldentsorgung und Wechselgeldbeschaffung kalkuliert werden.

In unserem kleinen Laden macht das also rund 12 Cent pro Bargeld-Transaktion. Beim Kauf der Brötchen für 8,48 Euro entspricht das 1,42 Prozent. Auf Grundlage der Studie wären Bargeldzahlungen erst ab 13,34 Euro günstiger als die Abrechnung über das SumUp-Terminal.

