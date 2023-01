Twitter sperrt Drittanbieter-Apps wie Tweetbot absichtlich

Vor wenigen Tagen wurden populäre Twitter-Apps wie Tweetbot und Twitterrific der Zugriff auf die API-Schnitstelle verwehrt – und demnach können in den Drittanbieter-Apps keine Inhalte mehr angezeigt werden, die Apps werden somit nutz- und funktionslos. Anfangs hätte man auf ein technisches Problem schließen können, vier Tage später scheint nun sicher, dass Twitter den Zugriff absichtlich abgeschnitten hat. The Information hat interne Slack-Nachrichten von Twitter-Angestellten einsehen können, die die Absicht dahinter bestätigen.

Ein Schlag ins Gesicht

Die Vorgehensweise ist brutal. Ohne jegliche Ankündigung wird der Zugriff entzogen und die Entwickler und Entwicklerinnen von Tweetbot, Twitterfic und Co sind die Hände gebunden und können nur zusehen. Unterstreicht wird das Vorgehen durch die Tatsache, dass Tweetbot nach ein paar Anpassungen an der API und kurzzeitiger Erreichbarkeit, wieder ohne jegliche Kommunikation gesperrt wurde. Seitens Twitter gibt es bis jetzt keine offizielle Erklärung.

Drittanbieter haben den Erfolg von Twitter geebnet

Einige erinnern sich vielleicht noch: Twitter ist 2006 gestartet, allerdings stellte sich großer Erfolg erst dann ein, als eine App für das iPhone verfügbar gemacht wurde. Und hier hat Twitter nicht selbst entwickelt, sondern einfach die damalige Tweetie-App aufgekauft. Unter anderem hat diese App den Grundstein für die nicht mehr wegzudenkende „Pull down to refresh“-Geste gelegt, die später auch direkt in iOS integriert wurde.

Werbung nur in der offiziellen Twitter-App

Echte Power-User haben sich nach alternativen Apps umgesehen, die funktional mehr auf dem Kasten haben. 2011 wurde Tweetbot ins Leben gerufen und hat eine große Nutzerschaft durch ein tolles Design und zahlreichen Features aufgebaut. Schon damals gab es zwischen Twitter und Drittanbietern immer wieder Spannungen, mit der API-Version 2.0 machte Twitter aber einen Schritt auf die Entwickler zu und stellte über die Schnittstelle mehr Funktionen bereit und versprach die Beschränkungen für Drittanbieter zu lockern.

Version 2.0 wurde 2021 eingeführt, mit der Übernahme Twitters durch Elon Musk hat sich das Blatt aber gewendet. Sein Investment soll sich bezahlt machen und da war es nur eine Frage der Zeit, wann Musk den Zugriff für Drittanbieter sperrt. Denn: Werbeanzeigen gibt es nur in der offiziellen Twitter-App. Nutzer und Nutzerinnen, die zum Beispiel Tweetbot nutzen, sind potenzielle Kunden, die zwar Twitter nutzen, aber für Twitter selbst keine Einnahmequelle sind. Bleibt abzuwarten, ob Nutzer und Nutzerinnen von Drittanbieter-Apps auf die offizielle Twitter-App umsteigen oder dem Sozialen Netzwerk und Elon Musk den Mittelfinger zeigen und den Dienst boykottieren.