Drittanbieter Twitter-Apps aktuell nicht funktionsfähig

Falls ihr heute Morgen euren Twitter-Feed checken wolltet und dafür auf eine Twitter-App von einem Drittanbieter setzt, gab es nur gähnende Leere statt spannende Tweets. Apps wie Tweetbot, Twitterific und Co melden aktuell Probleme mit dem Login bei Twitter. Inhalte können nicht geladen werden. Bisher ist unklar, ob es sich um einen Fehler handelt oder Twitter Drittanbietern Steine in den Weg legen will.

Entwickler und Entwicklerinnen von Drittanbieter Apps sind auf die API von Twitter angewiesen, um Daten abrufen zu können. Es ist schwer zu sagen, ob der Ausfall der Drittanbieter-Clients auf die API zurückzuführen ist. Viele der Fehlermeldungen von Nutzern scheinen sich auf Probleme mit der Authentifizierung zu beziehen.

Derzeit hat sich Twitter noch nicht geäußert. Die offizielle Twitter-App ist von diesen Problemen nicht betroffen. Hoffen wir, dass es sich um einen technischen Fehler handelt, der schnellstmöglich behoben wird.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023