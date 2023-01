Apple: Tim Cook verdient 2023 weniger, Jahreshauptversammlung am 10. März

Gut festhalten: Die Gesamtvergütung von Tim Cook belief sich im Jahr 2022 auf 99,4 Millionen Dollar, wie aus dem heute veröffentlichten Proxy Statement des Unternehmens hervorgeht. Darin enthalten sind das Gehalt von 3 Millionen Dollar, rund 83 Millionen Dollar in Form von Aktien und 13,4 Millionen Dollar in Form von anderen Vergütungen. Cooks Gesamtvergütung im Jahr 2021 betrug 98,7 Millionen Dollar.

2023 wird Cook deutlich weniger verdienen: Basierend auf dem Feedback der Aktionäre und Cooks Empfehlung, seine Vergütung anzupassen, wird seine Zielvergütung für 2023 bei 49 Millionen Dollar liegen, 40 Prozent weniger als im Jahr 2022. Dennoch erklärte der Ausschuss, dass Apple unter der Führung von Tim Cook „außergewöhnliche Leistungen“ erbracht hat.

Im Vorfeld der Apple-Jahreshauptversammlung am 10. März teilte Cook den Aktionären eine Botschaft mit, in der er das vergangene Jahr Revue passieren ließ:

Die globalen Herausforderungen, vor denen wir heute alle stehen – von der Inflation über den Krieg in Osteuropa bis hin zu den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie – machen dies zu einer Zeit, in der überlegtes und durchdachtes Handeln gefragt ist. Aber es ist nicht die Zeit, sich vor der Zukunft zurückzuziehen. Wir haben Apple schon immer langfristig ausgerichtet, und das bedeutet, dass wir weiterhin in Innovationen, in Menschen und in die positiven Veränderungen, die wir in der Welt bewirken können, investieren.

Heute haben wir die stärkste Produkt- und Servicepalette, die es je gab, und unsere Technologie war noch nie so nützlich für unsere Nutzer wie heute. Und unsere neuesten Innovationen helfen vielen von uns, ihre Kreativität zu nutzen, mit ihren Lieben in Kontakt zu treten, Unterhaltung und Freude zu finden und ein sichereres und gesünderes Leben zu führen.