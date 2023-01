Through the Five Passes: Apple veröffentlicht neuen Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest

Unter dem Titel „Chinese New Year – Through the Five Passes“ hat Apple einen rund 18 Minuten langen Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest veröffentlicht. Auf der chinesischen Plattform Weibo schreibt Cook: „Ich hoffe, Sie genießen diese berührende Geschichte, die ein Licht auf die Menschheit wirft, die zeigt, wie wichtig es ist, seiner Leidenschaft nachzugehen, und die uns alle daran erinnert, was es braucht, um die Hindernisse des Lebens zu überwinden. Frohes chinesisches Neujahr! Viel Spaß!“

Nach dem „Jahr des Tigers“ folgt 2023 also das „Jahr des Hasen“. Apple feiert das chinesischen Neujahrsfest mit diversen Aktionen, unter anderem kann man vor Ort eine limitierte Edition der AirPods kaufen. Zum neuen Kurzfilm, der zusammen mit dem Regisseur Peng Fei realisiert wurde, gibt es auch ein spannendes Making-Of. In dreieinhalb Minuten könnt ihr einen Einblick bekommen, wie alle Szenen mit dem iPhone gefilmt wurden.