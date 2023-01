Ryd: Tank-App bietet Bezahlung per App jetzt auch bei ARAL an

Nachdem Bertha den Betrieb im Sommer letzten Jahres eingestellt hat, müssen Alternativen her. Und hier bietet sich die Tank-App Ryd (App Store-Link) an. Die App bietet Zugriff auf Tankstellen und Spritpreise, bietet aber auch die Möglichkeit schnell und einfach den Tankvorgang per App zu bezahlen.

Und ab sofort ist ein großer Partner mit an Bord: ARAL. An rund 1800 ARAL Tankstellen kann man jetzt auch per App bezahlen. Ihr müsst einfach die Zapfsäule auswählen und könnt dann mit Apple Pay, Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Zur Nutzung von Ryd ist eine Registrierung notwendig, hier kann man sich auch „Mit Apple einloggen“. Optional könnt ihr euch mit eurer Email oder über Google anmelden.

Neben ARAL könnt ihr auch bei HEM, GO, TinQ, Sprint, Hoyer, SB, Q1 und rund 100 unterschiedlichen Marken per App bezahlen. In der Ryd App könnt ihr einen Filter für Ryd Pay setzen und so nur die Tankstellen auflisten, an denen ihr direkt per App bezahlen könnt.

Ryd ist ein Gratis-Download für das iPhone, 62 MB groß und mit 3,9 Sternen bewertet.