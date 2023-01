Incipio: AeroGrip-Cases mit MagSafe für iPhone 14-Generation vorgestellt

Der Zubehör-Hersteller Incipio ist zwar etwas spät dran, hat aber nun eine neue Reihe von MagSafe-kompatiblen Cases für die iPhone 14-Generation vorgestellt: AeroGrip. Erhältlich sind die Backcases samt transparenter Rückseite mit einem in drei Farben erhältlichen Kontrast, namentlich Schwarz, Marineblau und Lavendel und für alle vier iPhone 14-Modelle.

Das Design der Incipio AeroGrip-Cases wurde von der Luft- und Raumfahrttechnik inspiriert und verfügt über einen ganz eigenen Stil. Die Backcases sollen das iPhone vor Unfällen wie Stößen und Stürzen aus Höhen von bis zu sechs Metern schützen und bestehen aus recyceltem Material. Eine vergrößerte Grifffläche an den Seiten soll für einen sicheren und ergonomischeren Grip sorgen, zudem gibt es erhöhte Ränder, um sowohl das Display als auch die Kameralinsen vor Stößen und Kratzern zu schützen. Die Impact Struts-Technologie des Herstellers fängt die Wucht eines starken Aufpralls durch die Hülle ab.

Kratzfest und antimikrobieller Schutz

Neben den schützenden Faktoren bietet die AeroGrip-Reihe von Incipio auch weitere praktische Features: So ist das Case über einen entsprechenden Magnetring nicht nur mit Apples MagSafe kompatibel, sondern wurde auch aus kratz- und verfärbungsbeständigem Material hergestellt. Letzteres verfügt darüber hinaus über einen antimikrobiellen Schutz, der Keime und Bakterien auf der Oberfläche des Backcovers zu 99,9 Prozent verhindert und beseitigt.

Die neue AeroGrip-Reihe von Incipio ist bereits auf der EU-Website des Zubehör-Herstellers gelistet und ist dort für das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zum Preis von jeweils 59,99 Euro in den drei Farbvarianten erhältlich. Das Team von 9to5Mac hat die neuen Cases bereits in einem Video-Review unter die Lupe genommen, das wir euch abschließend eingebunden haben.