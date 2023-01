Chronescher: Erinnerungen an Monument Valley werden wach

Wie und warum man auf den Namen Chronescher (App Store-Link) kommt, das kann ich aktuell noch nicht ganz nachvollziehen, das soll aber auch keine Rolle spielen. Jedenfalls ist das der Name eines neuen Spiels aus dem App Store, das für 4,99 Euro auf iPhone und iPad installiert werden kann. Bereits auf den ersten Screenshots hat mich Chronescher an Monument Valley erinnert, umso gespannter war ich darauf, ob das Spiel mit dem Klassiker mithalten kann.

In sechs verschiedenen Welten gilt es in Chronescher mehr als 50 verschiedene Level zu entdecken. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei nach und nach immer weiter an, außerdem gibt es im Laufe der sechs Welten immer wieder neue Spielelemente. Das Ziel eines jeden Levels ist dagegen immer gleich: Es muss die Zielplattform erreicht werden.

Einfache Steuerung und immer neue Herausforderungen

Die Steuerung von Chronescher ist denkbar einfach. In einem Level tippt man einfach das Feld an, zu der sich die kleine Spielfigur bewegen soll. Das geht natürlich nur dann, wenn der Weg dorthin überhaupt möglich und nicht unterbrochen ist. Und genau das ist eure Aufgabe: Durch Schalter und verschiedene Perspektiven müsst ihr euch den Weg zum Ziel ebnen.

Ich bin bereits in der zweiten Welt angekommen, dort erlernt die kleine Spielfigur eine Teleporter-Funktion, mit der sie sich zu bestimmten Punkten zurück „beamen“ kann. Das sorgt definitiv für etwas frischen Wind. Ich bin schon gespannt darauf, was sich das Entwicklerteam noch hat einfallen lassen.

Nicht ganz anfreunden konnte ich mich mit der Level-Übersicht, den Zwischensequenzen und den sonstigen Einblendungen zwischen den einzelnen Leveln. Für mich wird hier der eigentlich sehr gelungene Spielfluss unnötig unterbrochen.

Am Ende kann ich aber trotzdem festhalten, dass es sich bei Chronescher nicht einfach nur um einen billigen Klon von Monument Valley handelt, sondern zahlreiche eigene Ideen eingeflossen sind. Auch wenn der letzte Feinschliff abseits der Level noch fehlt, ist dieses Premium-Spiel für 4,99 Euro eine Empfehlung.