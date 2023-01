Illustriert: Dieses Puzzle-Spiel ist einfach nur beeindruckend

Klassische Puzzle-Spiele, bei denen man sich um das Zusammensetzen von einzelnen Puzzle-Teilen kümmern muss, waren bisher allerhöchstens „ganz nett“ umgesetzt und haben das Puzzle-Erlebnis auf dem heimischen Esstisch kaum ersetzen können. Bei der heutigen Neuerscheinung auf Apple Arcade sieht das meiner Meinung nach ganz anders aus. Ich möchte euch Illustriert (App Store-Link) vorstellen.

„Illustriert ist ein einzigartiges Puzzle-Spiel, das dich in wunderschöne Illustrationen und die Geschichten dahinter eintauchen lässt“, heißt es vom Entwicklerteam in der Beschreibung des Spiels. Und dem kann ich mich nur anschließen. Nach dem je nach Plattform durchaus riesigen Download (Mac: 8,6 GB) erwartet euch ein beeindruckend und gleichzeitig beruhigend umgesetztes Spiel.

Natürlich muss man auch in Illustriert Puzzle-Teile an der richtigen Stelle einsetzen, um das Motiv zu vervollständigen. In dem Spiel kann man aber zwischen zwei Perspektiven wechseln und den Fokus so auf die Grafik und den Rand des Puzzles oder auf eine kleine Geschichte in der Mitte legen. Und so wechselt man immer wieder hin und her, bis man das komplette Puzzle fertiggestellt hat.

Jedes Puzzle in Illustriert hat zwei Perspektiven

Die gezeichneten Puzzle sind dabei grafisch wirklich mehr als beeindruckend. Und auch das Rest des Spiels ist einfach nur klasse gestaltet. Illustriert sieht schon im Menü schöner aus als viele andere Spiele selbst. Einfach nur klasse. Dazu kommt, dass man Illustriert im Hoch- oder im Querformat spielen kann. Am besten kommen die Puzzles natürlich auf großen Bildschirmen zum Eindruck, ich würde euch definitiv ein iPad zum Spielen empfehlen.

Bereits zum Start bietet Illustriert beeindruckende 417 Puzzles und einige weitere sind bereits angekündigt. Und auch sonst gibt es im Spiel einiges zu entdecken: Es gibt Puzzle für Kinder und einen Echtzeit-Multiplayer-Modus, in dem ihr zusammen mit Freunden und Familien von überall auf der Welt gemeinsam puzzeln könnt.

Solltet ihr Apple Arcade abonniert haben und Lust auf ein etwas anderes Spiel haben, dann solltet ihr definitiv einen Blick auf Illustriert werfen. Ich habe selten ein so grandios gestaltetes Spiel im App Store gesehen. Nur eines darf man nicht erwarten, aber das ist wenig überraschend: Action und Hektik.