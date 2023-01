Evernote: Neues Backlink-Feature zum Zurückkehren zu früheren Notizen

Die bekannte Notiz- und Aufgabenmanagement-Anwendung Evernote (App Store-Link) hat in dieser Woche eine Änderung für die eigene Plattform bekanntgegeben. Auch wenn letztere keine sonderlich große ist, so dürfte sie doch für viele Nutzer und Nutzerinnen ungemein praktisch sein: Backlinks.

Mit Backlinks wird es ermöglicht, einfach zu früheren Notizen zurückzukehren. Laut Evernote war diese Funktion eine der meistgewünschten Features der Community, die nun endlich zur Verfügung steht. Evernote hatte es schon immer ermöglicht, eine Notiz mit einer anderen zu verknüpfen, allerdings gestaltete sich diese Aktion nicht sonderlich intuitiv. Mit der Backlinks-Funktion zeigt die Evernote-App nun alle vorherigen Notizen an, durch die man navigiert hat. Mit nur einem Fingertipp kann man nun zu diesen Notizen zurückkehren.

Evernote berichtet:

„Wir stellen eine der am häufigsten nachgefragten Evernote-Funktionen vor: Backlinks. Die Backlinks, die ab sofort für Evernote Personal-, Professional- und Teams-User verfügbar sind, machen es einfacher, diesen Threads zu folgen – in beide Richtungen. Sie können jetzt jede Notiz, die mit der gerade angezeigten Notiz verlinkt ist, sofort sehen und zu ihr navigieren, so dass Sie mühelos notizübergreifend arbeiten können. Sie müssen nicht mehr umständlich nach verwandten Informationen suchen, die Sie erfasst haben. Sie finden, was Sie suchen, ohne Ihre Notiz verlassen zu müssen.“

Laut Evernote sollen es die Backlinks viel einfacher machen, „Ideen zu verbinden“. Wer beispielsweise einen monatlichen Newsletter erstellt und dazu mehrere Notizen zur Hand haben und recherchieren muss, kann so schnell zur bestimmten Notize zurückkehren, ohne jedes Mal zum Hauptbildschirm der App zurückkehren und erneut danach suchen zu müssen. Die neue Funktion steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen in der Webversion und in den entsprechenden Apps zur Verfügung.