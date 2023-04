Typinator 9 für den Mac: Textersetzungen jetzt im modernen Design

Für wiederkehrende Texte, Phrasen und Redewendungen kann man sich das Leben vereinfachen und Textersetzungen anlegen. Über ein Kürzel wird der entsprechende Textbaustein eingefügt und muss nicht manuell getippt werden. Das macht das Arbeiten am Mac so viel einfacher, ich nutze zum Beispiel seit Jahren das konkurrierende Tool aText.

Typinator 9 wurde aktualisiert und sieht endlich modern aus. Die Benutzeroberfläche passt jetzt zum Mac-Erscheinungsbild, das Anlegen von Textersetzungen geht so noch einfacher. Das Design ist generell nicht ganz so wichtig, da die meisten Abläufe ja im Hintergrund passieren, lediglich für das Anlegen neuer Kürzel wird das Programm an sich benötigt. Aber über die neue Optik darf man sich dennoch freuen.

Neu in Typinator 9

Verbesserte, moderne und frische Benutzeroberfläche

Typinator ist jetzt auch auf Spanisch verfügbar

Volle Ventura-Kompatibilität und Verbesserungen

Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Dropbox-Synchronisation

Verbessertes Onboarding mit mehr Beispielen und Erklärungen

Geschwindigkeits- und Leistungsverbesserungen

Typinator unterstützt dabei auch Namen, E-Mail-Adressen, URLs, Bilder, Signaturen, POIs und mehr. So sind auch komplexere Textbausteine möglich, gleichzeitig hat das Tool auch eine Autokorrektur-Funtion an Bord, die auch für die deutsche Sprache verfügbar ist.

Typinator 9 kann über die Entwicklerwebsite gekauft werden und kostet umgerechnet 35,69 Euro. Es handelt sich um einen Einmalkauf.

Meine Empfehlung